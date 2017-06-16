Фондовый рынок
Перспективы и риски корпоративных облигаций
В этом году в Беларуси наблюдается целая череда выпусков корпоративных облигаций. Но оживление фондового рынка не только радует, но и вызывает опасения. Будут ли облигации компаний достаточно надежными? Не обманут ли эмитенты ожидания инвесторов? На эти вопросы отвечает директор ООО «Ласерта» Илья БОГДАНОВ, непосредственный участник выпуска облигаций ряда известных белорусских компаний.
Правила на белорусском рынке облигаций определяет Министерство финансов. Оно устанавливает требования к полноте и периодичности раскрытия информации, составу и содержанию документов, которые должны выпускать эмитенты при выпуске облигаций, и т.д.
Главное условие современного фондового рынка – раскрытие информации. В английских университетах учат, что выпустить ценные бумаги очень просто. Необходимо соблюсти лишь три условия: disclosure, disclosure и disclosure (раскрытие, раскрытие и еще раз раскрытие).
Мы как организаторы видим, что та информация, которая сегодня раскрывается компаниями при размещении и последующем обращении облигаций, недостаточна для анализа финансового состоян...