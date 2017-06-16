Перспективы и риски корпоративных облигаций

В этом году в Беларуси наблюдается целая череда выпусков корпоративных облигаций. Но оживление фондового рынка не только радует, но и вызывает опасения. Будут ли облигации компаний достаточно надежными? Не обманут ли эмитенты ожидания инвесторов? На эти вопросы отвечает директор ООО «Ласерта» Илья БОГДАНОВ, непосредственный уча­стник выпуска облигаций ряда известных белорусских компаний.

Правила на белорусском рынке облигаций определяет Министерство финансов. Оно устанавливает требования к полноте и периодичности раскрытия информации, составу и содержанию документов, которые должны выпускать эмитенты при выпуске облигаций, и т.д.

Главное условие современного фон­дового рынка – раскрытие информации. В английских университетах учат, что выпустить ценные бумаги очень просто. Необходимо соблюсти лишь три условия: disclosure, disclosure и disclosure (раскрытие, раскрытие и еще раз раскрытие).

Мы как организаторы видим, что та информация, которая сегодня раскрывается компаниями при размещении и последующем обращении облигаций, недостаточна для анализа финансового состоян...