Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8840 руб.

2.1071 руб.

Р (100)

3.2808 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Фондовый рынок

Перспективы и риски корпоративных облигаций

16.06.2017

В этом году в Беларуси наблюдается целая череда выпусков корпоративных облигаций. Но оживление фондового рынка не только радует, но и вызывает опасения. Будут ли облигации компаний достаточно надежными? Не обманут ли эмитенты ожидания инвесторов? На эти вопросы отвечает директор ООО «Ласерта» Илья БОГДАНОВ, непосредственный уча­стник выпуска облигаций ряда известных белорусских компаний.

Правила на белорусском рынке облигаций определяет Министерство финансов. Оно устанавливает требования к полноте и периодичности раскрытия информации, составу и содержанию документов, которые должны выпускать эмитенты при выпуске облигаций, и т.д.

Главное условие современного фон­дового рынка – раскрытие информации. В английских университетах учат, что выпустить ценные бумаги очень просто. Необходимо соблюсти лишь три условия: disclosure, disclosure и disclosure (раскрытие, раскрытие и еще раз раскрытие).

Мы как организаторы видим, что та информация, которая сегодня раскрывается компаниями при размещении и последующем обращении облигаций, недостаточна для анализа финансового состоян...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Финансы: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit