Вопрос-ответ
Перевод с временного места – на постоянное
Работник был принят на работу по срочному трудовому договору на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы (на время нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет). Через некоторое время у нанимателя появилась вакантная штатная единица, соответствующая специальности и квалификации данного работника.
Обязан ли наниматель по заявлению работника перевести его на эту вакантную штатную единицу и заключить с ним контракт как с основным работником?
Нет, не обязан.
По общему правилу для перевода работника на другую работу необходимо согласие не только самого работника, но и нанимателя. Иными словами, работник не вправе требовать от нанимателя перевода на другую работу, если иное не установлено законодательством. Отвечая на поставленный вопрос, отметим, что ТК не возлагает на нанимателя обязанности осуществить перевод работника в ситуации, подобной рассматриваемой. Работа у данного нанимателя по срочному трудовому договору на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника не является основанием для работника требовать перевода на вакантную штатную единицу, имеющуюся у нанимателя, при котором с работником был бы закл...