Перевод с временного места – на постоянное

Работник был принят на работу по срочному трудовому договору на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы (на время нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет). Через некоторое время у нанимателя появилась вакантная штатная единица, соответствующая специальности и квалификации данного работника.

Обязан ли наниматель по заявлению работника перевести его на эту вакантную штатную единицу и заключить с ним контракт как с основным работником?