Перевод на выборную должность

Собрание учредителей решило уволить генерального директора 10 мая и назначить на его место 11 мая коммерческого директора сроком на 5 лет.

Можно ли коммерческого директора перевести на должность генерального без увольнения-приема с учетом того, что должность генерального выборная?

Переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения в соответствии с законодательством наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки) (ч. 1 ст. 30 Трудового Кодекса).

Таким образом, поручение нанимателем работнику работы по другой должности следует рассматривать как перевод, который может быть осуществл...