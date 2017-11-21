Перевод на новую должность

Можно ли совместить издание трудового договора в новой редакции с дополнительным соглашением о переводе, т.е. в трудовом договоре в новой редакции сразу указать новую должность? Или лучше издать накануне трудовой договор в новой редакции, а уже потом дополнительное соглашение о переводе? И можно ли в новом договоре писать, что прежний трудовой договор утратил силу?

В вопросе речь идет о переводе на новую должность в соответствии со ст. 30 ТК.

Согласно данной статье при переводе на другую работу у того же нанимателя с работником заключается трудовой договор с соблюдением требований ст.ст. 18 и 19 ТК.

В связи с этим составляется не дополнительное соглашение к ранее заключенному трудовому договору, а новый трудовой договор по новой должности.

Таким образом, с работником можно заключить трудовой договор по новой должности, в котором уже будут содержаться новые положения.

Трудовой договор по прежней должности прекращает действовать в связи с заключением трудового договора по новой должности.

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист