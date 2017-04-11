Перевод на контракт

Наниматель решил заключить контракт с работником, с которым ранее был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Работник в установленном порядке был предупрежден об изменении существенных условий труда.

Также ему был предоставлен для ознакомления и подписания контракт, в котором отсутствовали условия о дополнительном поощрительном отпуске и повышении тарифной ставки (оклада). Работник согласен с контрактной формой найма, однако требует включить в контракт указанные условия. В противном случае подписывать контракт он отказывается.

Вправе ли наниматель уволить работника по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК в случае отказа работника от подписания контракта в предложенной редакции?

Согласно подп. 2.5 п. 2 Декрета Президента от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет № 29) контракт, заключенны...