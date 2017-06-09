Перевод на другую должность без доказательств

В октябре 2016 г. я вышла из декретного отпуска экономистом по труду по контракту. В ноябре 2016 г. меня перевели и.о. главного экономиста по трудовому договору на время декретного отпуска основного работника. В трудовой книжке до сих пор нет ни одной записи (в декрет я уходила экономистом по производству).

Какие записи должны внести в трудовую книжку и можно ли на время декрета основного работника заключить контракт, а не трудовой договор?

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40), в трудовую книжку следует вносить запись о переводе работника на другую постоянную работу у того же нанимателя (ст. 30 Трудового Кодекса, п. 9 Инструкции № 40). Сведения об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника в трудовую книжку не вносятся.

В данной ситуации работницу перевели с должности экономиста по труду на должность главного экономиста с заключением трудового договора (применена ст....