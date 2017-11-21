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№87 (2094) от 21.11.2017

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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Перевод к другому нанимателю

21.11.2017

Работника увольняют в порядке перевода в другую организацию, но у этих организаций один и тот же генеральный директор.

Как правильно оформить документы? Оформлять от имени генерального директора письмо о переводе к самому себе? Можно ли оформить только, например, предложение о переводе и согласие работника?

Для увольнения работника на основании п. 4 ч. 2 ст. 35 ТК (перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю) необходимо наличие письменного приглашения от нового нанимателя. Письменное приглашение является также гарантией для трудоустройства работника у этого нанимателя после увольнения (п. 2 ч. 1 ст. 16 ТК).

Тот факт, что в обеих организациях один и тот же руководитель, не влияет на оформление перевода и приглашения работника. Наниматели разные, поскольку это две разные организации, а ру...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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