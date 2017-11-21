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№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Отпуск с последующим увольнением

21.11.2017

Накануне очередного отпуска сроком на 2 недели получил предложение по работе. Решил уволиться с на­стоящего места работы по собст­венному желанию.

С какого числа просить увольнение, если 2 недели с момента написания заявления истекают в пятницу (27.10), но если увольняться пятницей, то останется еще 2 дня отпуска – суббота и воскресенье. Если просить уволить воскресеньем (29.10), то получается, что уволят понедельником (30.10) и я, насколько знаю, должен буду выйти на работу в этот понедельник, но это невозможно, т.к. с 30.10 нужно при­ступить к работе на новом месте.

Как быть в этой ситуации?

В рассматриваемой ситуации дата увольнения определяется по договоренности между работником и нанимателем.

Основанием увольнения, скорее всего, будет соглашение сторон (п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК). Как следует из ст. 37 ТК, прекращение бес...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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