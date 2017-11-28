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№89 (2096) от 28.11.2017

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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ
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Отпуск без сохранения зарплаты

28.11.2017

С работником заключен трудовой договор по должности врача стоматолога-ортопеда. Также в соответствии с приказом нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени он выполняет работу врача стоматолога-терапевта на 0,5 ставки. Работник написал заявление на отпуск без сохранения зарплаты как врач стоматолог-ортопед. А как врач стоматолог-терапевт хочет работать.

Разрешено ли это?

Согласно ст. 190 ТК по семейно-бытовым причинам и по другим уважительным причинам помимо тех, которые предусмотрены ч. 1 ст. 189 ТК, работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен в течение календарного года отпуск без сохранения зарплаты не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем.

В рассматриваемом случае работник с учетом постановления Минздрава от 2.07.2014 № 52 «О некоторых вопросах организации труда медицинских работников» выполняет работу сверх установленной продолжительности рабочего времени по должности врача стоматолога-терапевта согласно приказу нанимателя без заключения трудового договора о внутреннем совместительстве. Трудовые отношения при этом основываются на трудовом договоре по должности врача стоматолога-ортопеда с установлением дополнительных часов работы по должности врача стоматолога-терапевта.

Учитывая сказанное, работнику предоставляется социальный отпуск с освобождением от всей работы, выполняемой у нанимателя. Если бы он работал по 2 трудовым договорам – по основной работе и работе по внутреннему совместительству, тогда отпуск предоставлялся бы по каждому из них отдельно.

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017

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