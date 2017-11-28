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№89 (2096) от 28.11.2017

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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Отпуск без сохранения зарплаты

28.11.2017

В коллективном договоре закреплено, что наниматель имеет право предоставлять сотруднику социальный отпуск без сохранения заработной платы в количестве 40 календарных дней. Работник принят на работу 1 августа 2016 г.

За какой период можно предоставить ему от­пуск за свой счет: август 2016 г. – август 2017 г. или август 2016 г. – 31 декабря 2016 г., а с января 2017 г. начался другой период?

Социальные отпуска работникам предоставляются в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образования, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных целей в соответствии с ТК (ст. 183 ТК). Право на социальные отпуска работников не зависит от продолжительности, места и вида работы, наименования и организационно-правовой формы организации.

На время социальных отпусков сохраняется прежняя работа и в случаях, предусмотренных ТК или коллективным договором, соглаше...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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