Отгрузка товара и выписка ТТН

Организация отгрузила продукцию утром дня, следующего за датой выписки товарно-транспортной накладной ТТН-1. Есть ли в данном случае нарушение законодательства о бухучете и налогообложении?

Да, есть.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 57-З) каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Хозяйственной операцией признается действие или событие, подлежащие отражению организацией в бухучете и приводящие к изменению ее активов, обязательств, соб­ственного капитала, доходов, расходов. Пунктом 5 ст. 10 Закона № 57-З определено, что первичный учетный документ составляется при совершении хозяйственной операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее совершения.

Согласно ч. 2 п. 1 Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и...