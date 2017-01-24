Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9350 руб.

2.0786 руб.

Р (100)

3.2514 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Торговля
Версия для печати

Отчет для реестра

24.01.2017

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает, что субъекты торговли обязаны ежегодно до 1 апреля представлять в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, с указанием сведений о розничном, оптовом то­варо­обороте за предыдущий финансовый год.

Такие требования предусмотрены п. 24 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 23.12.2014 № 1227 (далее – Положение).

Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным пред­принимателям, осуществляющим розничную и (или) оптовую торговлю, необходимо в период с 1 января до 1 апреля 2017 г. представить в местные исполнительные и распорядительные органы сведения о товарообороте за 2016 год.

В заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, сведения о товарообороте указываются в тысячах рублей (деноминированных) по каждому розничному и оптовому торговому объекту, интернет-­магазину, по каждой форме розничной торговли, осущест­вляемой без (вне) торговых объектов, оптовой торговле без торговых объектов.

Формы заявлений о внесении сведений в Торговый реестр установлены постановлением Мин­торга от 24.12.2014 № 41 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Рес­публики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227» и размещены на сайте www.mintorg.gov.by (рубрика «Тор­говый реестр», подрубрика «Заявления на включения»).

В соответствии с п. 30 Положения в случае установления недостоверных сведений, содержащихся в Торговом реест­ре, местный исполнительный и распорядительный орган выносит субъекту торговли, субъекту общественного питания, администрации торгового центра, администрации рынка предписание об устранении (изменении) недостоверных сведений. В случае невыполнения указанными лицами этого пред­писания в установленный срок местный исполнительный и рас­порядительный орган вправе принять решение об исключении сведений из Торгового реестра.

Кроме того, ст. 23.16 КоАП за непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным пред­принимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, подлежащих представлению в соответствии с законодательством, либо пред­ставление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.

Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit