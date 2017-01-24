Отчет для реестра

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает, что субъекты торговли обязаны ежегодно до 1 апреля представлять в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, с указанием сведений о розничном, оптовом то­варо­обороте за предыдущий финансовый год.

Такие требования предусмотрены п. 24 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 23.12.2014 № 1227 (далее – Положение).

Таким образом, юридическим лицам и индивидуальным пред­принимателям, осуществляющим розничную и (или) оптовую торговлю, необходимо в период с 1 января до 1 апреля 2017 г. представить в местные исполнительные и распорядительные органы сведения о товарообороте за 2016 год.

В заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Торговый реестр, сведения о товарообороте указываются в тысячах рублей (деноминированных) по каждому розничному и оптовому торговому объекту, интернет-­магазину, по каждой форме розничной торговли, осущест­вляемой без (вне) торговых объектов, оптовой торговле без торговых объектов.

Формы заявлений о внесении сведений в Торговый реестр установлены постановлением Мин­торга от 24.12.2014 № 41 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Рес­публики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227» и размещены на сайте www.mintorg.gov.by (рубрика «Тор­говый реестр», подрубрика «Заявления на включения»).

В соответствии с п. 30 Положения в случае установления недостоверных сведений, содержащихся в Торговом реест­ре, местный исполнительный и распорядительный орган выносит субъекту торговли, субъекту общественного питания, администрации торгового центра, администрации рынка предписание об устранении (изменении) недостоверных сведений. В случае невыполнения указанными лицами этого пред­писания в установленный срок местный исполнительный и рас­порядительный орган вправе принять решение об исключении сведений из Торгового реестра.

Кроме того, ст. 23.16 КоАП за непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или индивидуальным пред­принимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных материалов, подлежащих представлению в соответствии с законодательством, либо пред­ставление таких документов, отчетов, сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.