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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Консультации

Округление предъявляемого НДС

27.12.2016

МНС письмом от 15.12.2016 № 2-1-10/02408 разъяснило порядок математического округления при предъявлении и исчислении сумм НДС.

В связи с проведением деноминации с 1.07.2016 г. хозяйственные операции в бухучете и стоимостные показатели в первичных учетных документах отражаются (указываются) в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой.

При осуществлении различных хозяйственных операций и оформлении первичных учетных документов у плательщиков могут возникать ситуации, связанные с математическим округлением стоимостных показателей, указываемых в первичных учетных документах. Первичный учетный документ согласно Закону от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» служит основанием для отражения хозяйственной операции в бухучете.

I. С 1.07.2016 г. на территории РБ введен в обращен...

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