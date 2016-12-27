Округление предъявляемого НДС

МНС письмом от 15.12.2016 № 2-1-10/02408 разъяснило порядок математического округления при предъявлении и исчислении сумм НДС.

В связи с проведением деноминации с 1.07.2016 г. хозяйственные операции в бухучете и стоимостные показатели в первичных учетных документах отражаются (указываются) в белорусских рублях с двумя десятичными знаками после запятой.

При осуществлении различных хозяйственных операций и оформлении первичных учетных документов у плательщиков могут возникать ситуации, связанные с математическим округлением стоимостных показателей, указываемых в первичных учетных документах. Первичный учетный документ согласно Закону от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» служит основанием для отражения хозяйственной операции в бухучете.

I. С 1.07.2016 г. на территории РБ введен в обращен...