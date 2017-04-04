НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (27.03.2017 – 31.03.2017)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 23.03.2017 № 216 «Об определении объемов средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструктор­ских и опытно-технологических работ, по распорядителям этих средств на 2017 год» (рег. № 5/43500 от 27.03.2017)

Вступило в силу с 27.03.2017 г.

От 24.03.2017 № 219 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589» (рег. № 5/43503 от 28.03.2017)

Согласно изменениям, внесенным в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1589, в дополнение к прежним функциям Минтруда и соц­защиты поручается:

– организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации безработных и иных категорий граждан, освоение ими содержания образовательной программы обучающих курсов;

– содействовать в приобретении безработными опыта практической работы;

– вести государственную статистику по вопросам условий и охраны труда, зарегистрированной безработицы и социальной защиты.

Вступило в силу с 30.03.2017 г.

От 27.03.2017 № 226 «О некоторых вопросах формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2017 году» (рег. № 5/43517 от 29.03.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 25, с. 2.

Вступило в силу с 1.04.2017 г.

От 28.03.2017 № 230 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/43519 от 29.03.2017)

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть, вывозимую за пределы таможенной территории ЕАЭС, снижена с 91 до 88,9 USD за 1 т, на прямогонный бензин – с 50 до 48,8 USD за 1 т, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бен­зол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 27,3 до 26,6 USD за 1 т.

Вступило в силу с 1.04.2017 г.

От 29.03.2017 № 234 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2014 г. № 775» (рег. № 5/43523 от 31.03.2017)

В новой редакции изложены утвержденные постановлением Совмина от 4.02.2015 № 72 «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»:

– перечень банков – резидентов Беларуси (банков-агентов), через счета которых Минфин осуществляет перечисление денежных средств для компенсации процентов банкам – нерезидентам Беларуси, и банков – нерезидентов Беларуси, которым осуществляется ком­пенсация процентов;

– перечень банков – резидентов Беларуси (банков-агентов), через счета которых Минфин осуществляет перечисление денежных средств для компенсации лизинговых платежей лизинговым компаниям – нерезидентам Беларуси, и лизинговых компаний – нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.

Вступило в силу со 2.04.2017 г.

НАЦБАНК

От 14.03.2017 № 98 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/31907 от 29.03.2017)

В Инструкции о нормативах безопасного функционирования для бан­ков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 137, устанавливается, что оценка соответствия клиента (контрагента) банка условиям при­знания его системно значимым заемщиком и отнесение клиента (кон­трагента) банка к таким заемщикам осуществляются банком самостоятельно:

– при принятии решения о предоставлении кредита и (или) осуществлении иных активных операций в отношении клиента (контрагента), операций, предусматривающих возникновение условных обязательств банка в отношении клиента (контрагента), а также при возникновении обязательств банка по соответствующим договорам, заключенным с клиентом (контрагентом);

– при принятии решения о заключении с клиентом (контрагентом) дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и (или) договорам об осуществлении иных активных операций, операций, предусматривающих возникновение условных обязательств банка в отношении клиента (контрагента), а также при возникновении обязательств банка по таким дополнительным соглашениям, если их условиями предусматривается изменение совокупной суммы задолженности клиента (контрагента) перед банком;

– в иных случаях, установленных банком.

Вступает в силу с 1.05.2017 г.

МНС

Пост. от 14.03.2017 № 4 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14» (рег. № 8/31894 от 27.03.2017)

Изменения и дополнения внесены в постановление МНС от 26.04.2013 № 14 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных процедур, установлении форм некоторых документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».

Основные положения вступили в силу с 30.03.2017 г.

МАРТ

Пост. от 10.03.2017 № 20 «О тарифах на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта об­щего пользования» (рег. № 8/31905 от 29.03.2017)

Установлены предельные максимальные:

– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для осуществления движения (проследования) поездов, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке грузов;

– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для маневровых передвижений, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке грузов;

– тарифы на услуги по техническому и коммерческому контролю, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимых грузов;

– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для осуществления движения (проследования) поездов, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа;

– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для маневровых передвижений, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа;

– тарифы на услуги по техническому и коммерческому контролю, на­правленные на обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимого багажа и грузобагажа.

Также утверждены:

– Инструкция о порядке установления и применения тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозке грузов;

– Инструкция о порядке установления и применения тарифов на услуги ин­фраструктуры железнодорожного транс­порта общего пользования при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа.

Вступило в силу с 1.04.2017 г.

Пост. от 18.01.2017 № 7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению» (рег. № 8/31916 от 31.03.2017)

Подробнее см. с. 3 этого номера.

Вступило в силу со 2.04.2017 г.

Пост. от 27.02.2017 № 16 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению» (рег. № 8/31917 от 31.03.2017)

Подробнее см. с. 3 этого номера.

Вступило в силу со 2.04.2017 г.