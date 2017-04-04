Новости законодательства
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (27.03.2017 – 31.03.2017)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
От 23.03.2017 № 216 «Об определении объемов средств республиканского централизованного инновационного фонда, направляемых на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, по распорядителям этих средств на 2017 год» (рег. № 5/43500 от 27.03.2017)
Вступило в силу с 27.03.2017 г.
От 24.03.2017 № 219 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589» (рег. № 5/43503 от 28.03.2017)
Согласно изменениям, внесенным в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утв. постановлением Совмина от 31.10.2001 № 1589, в дополнение к прежним функциям Минтруда и соцзащиты поручается:
– организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации безработных и иных категорий граждан, освоение ими содержания образовательной программы обучающих курсов;
– содействовать в приобретении безработными опыта практической работы;
– вести государственную статистику по вопросам условий и охраны труда, зарегистрированной безработицы и социальной защиты.
Вступило в силу с 30.03.2017 г.
От 27.03.2017 № 226 «О некоторых вопросах формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2017 году» (рег. № 5/43517 от 29.03.2017)
Подробнее см. «ЭГ» № 25, с. 2.
Вступило в силу с 1.04.2017 г.
От 28.03.2017 № 230 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1932» (рег. № 5/43519 от 29.03.2017)
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть, вывозимую за пределы таможенной территории ЕАЭС, снижена с 91 до 88,9 USD за 1 т, на прямогонный бензин – с 50 до 48,8 USD за 1 т, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – с 27,3 до 26,6 USD за 1 т.
Вступило в силу с 1.04.2017 г.
От 29.03.2017 № 234 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2014 г. № 775» (рег. № 5/43523 от 31.03.2017)
В новой редакции изложены утвержденные постановлением Совмина от 4.02.2015 № 72 «О мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»:
– перечень банков – резидентов Беларуси (банков-агентов), через счета которых Минфин осуществляет перечисление денежных средств для компенсации процентов банкам – нерезидентам Беларуси, и банков – нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация процентов;
– перечень банков – резидентов Беларуси (банков-агентов), через счета которых Минфин осуществляет перечисление денежных средств для компенсации лизинговых платежей лизинговым компаниям – нерезидентам Беларуси, и лизинговых компаний – нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.
Вступило в силу со 2.04.2017 г.
НАЦБАНК
От 14.03.2017 № 98 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (рег. № 8/31907 от 29.03.2017)
В Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 137, устанавливается, что оценка соответствия клиента (контрагента) банка условиям признания его системно значимым заемщиком и отнесение клиента (контрагента) банка к таким заемщикам осуществляются банком самостоятельно:
– при принятии решения о предоставлении кредита и (или) осуществлении иных активных операций в отношении клиента (контрагента), операций, предусматривающих возникновение условных обязательств банка в отношении клиента (контрагента), а также при возникновении обязательств банка по соответствующим договорам, заключенным с клиентом (контрагентом);
– при принятии решения о заключении с клиентом (контрагентом) дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и (или) договорам об осуществлении иных активных операций, операций, предусматривающих возникновение условных обязательств банка в отношении клиента (контрагента), а также при возникновении обязательств банка по таким дополнительным соглашениям, если их условиями предусматривается изменение совокупной суммы задолженности клиента (контрагента) перед банком;
– в иных случаях, установленных банком.
Вступает в силу с 1.05.2017 г.
МНС
Пост. от 14.03.2017 № 4 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14» (рег. № 8/31894 от 27.03.2017)
Изменения и дополнения внесены в постановление МНС от 26.04.2013 № 14 «О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных процедур, установлении форм некоторых документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».
Основные положения вступили в силу с 30.03.2017 г.
МАРТ
Пост. от 10.03.2017 № 20 «О тарифах на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования» (рег. № 8/31905 от 29.03.2017)
Установлены предельные максимальные:
– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для осуществления движения (проследования) поездов, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке грузов;
– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для маневровых передвижений, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке грузов;
– тарифы на услуги по техническому и коммерческому контролю, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимых грузов;
– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для осуществления движения (проследования) поездов, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа;
– тарифы на услуги по предоставлению инфраструктуры и выполнению необходимых работ для маневровых передвижений, включая электроснабжение тягового подвижного состава перевозчика, при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа;
– тарифы на услуги по техническому и коммерческому контролю, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимого багажа и грузобагажа.
Также утверждены:
– Инструкция о порядке установления и применения тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозке грузов;
– Инструкция о порядке установления и применения тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа.
Вступило в силу с 1.04.2017 г.
Пост. от 18.01.2017 № 7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению» (рег. № 8/31916 от 31.03.2017)
Подробнее см. с. 3 этого номера.
Вступило в силу со 2.04.2017 г.
Пост. от 27.02.2017 № 16 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению» (рег. № 8/31917 от 31.03.2017)
Подробнее см. с. 3 этого номера.
Вступило в силу со 2.04.2017 г.