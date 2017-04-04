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08 апреля 2017 года

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Увеличены тарифы на тепловую и электроэнергию

04.04.2017
Увеличены тарифы на тепловую и электроэнергию

Постановлениями МАРТ от 18.01.2017 № 7 и от 27.02.2017 № 16, вступившими в силу со 2 апреля 2017 г., установлены тарифы на тепловую и электроэнергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПОЭ «Бел­энерго» организациям на уровне тарифов для населения.

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, постановлением № 7 увеличен приблизительно на 17,5%, до 15,6722 BYN за 1 Гкал. Дан­ный тариф распространяется на:

– организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации застройщиков, товарищества соб­ственников, а также организации, имеющие в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома (далее – эксплуатирующие организации), в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению);

– религиозные организации;

– организации здравоохранения (их структурные и (или) обособленные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедические вос­ста­новительные центры и их структурные и (или) обособленные под­разделения.

Кроме того, установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, в размере 91,18 BYN за 1 Гкал – для эксплуатирующих ор­ганизаций в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и те­плоснабжению (отоплению), под­лежащих оплате по тарифам, обеспечивающим пол­ное воз­мещение экономически обо­снованных затрат на их оказание, и творческих мастерских.

Тарифы на электроэнергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, установленные постановлением № 16, увеличены всего на 0,3–0,35%.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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