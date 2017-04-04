Цены
Увеличены тарифы на тепловую и электроэнергию
Постановлениями МАРТ от 18.01.2017 № 7 и от 27.02.2017 № 16, вступившими в силу со 2 апреля 2017 г., установлены тарифы на тепловую и электроэнергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПОЭ «Белэнерго» организациям на уровне тарифов для населения.
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, постановлением № 7 увеличен приблизительно на 17,5%, до 15,6722 BYN за 1 Гкал. Данный тариф распространяется на:
– организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организации застройщиков, товарищества собственников, а также организации, имеющие в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома (далее – эксплуатирующие организации), в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению);
– религиозные организации;
– организации здравоохранения (их структурные и (или) обособленные подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры и их структурные и (или) обособленные подразделения.
Кроме того, установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, в размере 91,18 BYN за 1 Гкал – для эксплуатирующих организаций в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и творческих мастерских.
Тарифы на электроэнергию, отпускаемую на уровне тарифов для населения, установленные постановлением № 16, увеличены всего на 0,3–0,35%.
Автор публикации: Александр БОРИСОВ
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