Фонд национального развития собирает прибыль

Перечень из 34 высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год, определен постановлением Совмина от 27.03.2017 № 226.

В указанный перечень входят 34 организации, которым пред­стоит уплатить 41,8 млн. BYN (для сравнения, в прошлогоднем списке значились 49 пред­приятий). Главными донорами фонда станут «Грод­ненская табачная фабрика «Неман» (15,1 млн. BYN), ОАО «Гомельтра­н­снефть Дружба» (13,715 млн.), «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная ор­ганизация (по 3 млн. BYN) и ОАО «Мозырьсоль» (1 млн.). На эти 6 организаций приходится поч­ти 93% общей суммы. Кроме них, в перечень входят ОАО «КБ-Радар», «Волат­авто», «Мин­ский за­вод игристых вин», РУП «Информационно-вычислительный центр Ми­нистерства финансов Рес­публики Беларусь», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Республиканский це­н­тральный депозитарий цен­ных бумаг», Белорусский научно-исследовательский ин­ститут транспорта «Транс­техника», РУПП «Бел­мед­препараты», ин­формационно-­рек­лам­ное КУП «Мин­горсправка», КПУП «Гомельоблтеплосеть» и др.

Все эти организации перечисляют в фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с п. 1 Указа Президента от 28.12.2005 № 637, ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 г.

Министерству антимонополь­ного регулирования и тор­говли, Минздраву, Минприроды, Мин­трансу, Минфину, Государственному военно-­промы­шленному комитету, Гос­комимуществу, Гос­стандарту, кон­цернам «Бел­гос­пищепром» и «Белнефтехим», облисполкомам, Мингорисполкому поручено контролировать своевременность и пол­ноту уплаты высокорентабельными ор­ганизациями, которые находятся в их подчинении (входят в их со­став) либо акции (доли в уставных фондах) которых переданы им в управление, в республиканский бюджет ча­ст­и прибыли (дохода).

В то же время, по данным Мин­фина, доходы фонда национального развития в прошлом году составили 296,5 млн. BYN, в т.ч. от перечисления части при­были (дохода) от­дельных высокорентабельных унитарных пред­приятий, гособъединений и хозяйственных обществ – 88,4 млн. Расходы фонда, которые осуществляются по решению Президента, в прошлом году составили 528,1 млн.

Кроме того, во исполнение Указа Президента от 9.12.2016 № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, вос­питывающих детей» на фор­мирование «семейного капитала» в 2016 г. были на­правлены средства фонда в размере 374,2 млн. BYN. Расходы фонда, превышающие доходы, профинансированы за счет остатков средств фонда прошлых лет.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА