Бюджет
Фонд национального развития собирает прибыль
Перечень из 34 высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год, определен постановлением Совмина от 27.03.2017 № 226.
В указанный перечень входят 34 организации, которым предстоит уплатить 41,8 млн. BYN (для сравнения, в прошлогоднем списке значились 49 предприятий). Главными донорами фонда станут «Гродненская табачная фабрика «Неман» (15,1 млн. BYN), ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (13,715 млн.), «Белгосстрах», «Белэксимгарант», Белорусская национальная перестраховочная организация (по 3 млн. BYN) и ОАО «Мозырьсоль» (1 млн.). На эти 6 организаций приходится почти 93% общей суммы. Кроме них, в перечень входят ОАО «КБ-Радар», «Волатавто», «Минский завод игристых вин», РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника», РУПП «Белмедпрепараты», информационно-рекламное КУП «Мингорсправка», КПУП «Гомельоблтеплосеть» и др.
Все эти организации перечисляют в фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2016 год сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с п. 1 Указа Президента от 28.12.2005 № 637, ежемесячно равными долями с апреля по июль 2017 г.
Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Минздраву, Минприроды, Минтрансу, Минфину, Государственному военно-промышленному комитету, Госкомимуществу, Госстандарту, концернам «Белгоспищепром» и «Белнефтехим», облисполкомам, Мингорисполкому поручено контролировать своевременность и полноту уплаты высокорентабельными организациями, которые находятся в их подчинении (входят в их состав) либо акции (доли в уставных фондах) которых переданы им в управление, в республиканский бюджет части прибыли (дохода).
В то же время, по данным Минфина, доходы фонда национального развития в прошлом году составили 296,5 млн. BYN, в т.ч. от перечисления части прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, гособъединений и хозяйственных обществ – 88,4 млн. Расходы фонда, которые осуществляются по решению Президента, в прошлом году составили 528,1 млн.
Кроме того, во исполнение Указа Президента от 9.12.2016 № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» на формирование «семейного капитала» в 2016 г. были направлены средства фонда в размере 374,2 млн. BYN. Расходы фонда, превышающие доходы, профинансированы за счет остатков средств фонда прошлых лет.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА