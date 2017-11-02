Незаметное увеличение: с 1 ноября выросли размеры детских пособий

В связи с очередным пересмотром величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в Беларуси с 1 ноября 2017 г. увеличились размеры пособий на детей, которые напрямую зависят от этого социального норматива.

Но, поскольку на этот раз БПМ вырос всего на 0,1% (со 197,57 BYN до 197,81 BYN, т.е. на 24 копейки), то и увеличения размера детских пособий вряд ли кто-нибудь заметит. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 ноября т.г. составит 1978,10 BYN (было – 1975,70 BYN, рост на 2,4 BYN); при рождении второго и последующих детей – 2769,34 BYN (было – 2765,98 BYN, +3,36 BYN).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с 1 ноября будет выплачиваться в размере 197,81 BYN (было – 197,57 BYN, +0,24 BYN), пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) – в размере 98,91 BYN (было – 98,79 BYN, +0,12 BYN). Аналогичным образом (с 98,79 BYN до 98,91 BYN) увеличится пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное) (кроме детей-инвалидов).

В то же время размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которые основываются не на БПМ, а на среднемесячной заработной плате работников в республике, не изменятся. Величина действующих в настоящее время пособий рассчитывалась исходя из среднемесячной зарплаты работников за II кв. 2017 г., применяется для расчета с 1.08.2017 г. по 31.01.2018 г. и составляет

– на первого ребенка – 278,88 BYN;

– на второго и последующих детей – 318,72 BYN;

– на ребенка-инвалида до 3 лет – 358,56 BYN.

Отметим, что, кроме выплаты пособий на детей, государство оказывает и другую помощь нуждающимся гражданам. Так, в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям (гражданам) за 9 месяцев 2017 г. предоставлена государственная адресная социальная помощь 235,7 тыс. человек на сумму 64,1 млн. BYN, из них:

– ежемесячное социальное пособие – 66,1 тыс. человек на сумму 15,5 млн. BYN;

– единовременное социальное пособие – 37 тыс. человек на сумму 3,8 млн. BYN;

– социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников – 94,8 тыс. человек на сумму 24,4 млн. BYN;

– обеспечено продуктами питания 23,9 тыс. детей на сумму 15,7 млн. BYN.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ