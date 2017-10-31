Неполная рабочая неделя

Нужно ли вносить изменения в графики работ (сменности) работников с суммированным учетом рабочего времени (учетный период – квартал)? Как планировать график: исходя из 40-часовой рабочей недели либо с учетом 4-дневной рабочей недели?

Необходимо пересмотреть графики работ (сменности) для работников, которым по условиям работы можно установить неполное рабочее время с учетом продолжительности 4-дневной рабочей недели.

Для работников с суммированным учетом рабочего времени, которым устанавливается неполное рабочее время, графики пересматриваются. В графиках работ (сменности) необходимо запланировать рабочее время применительно к продолжительности 4-дневной рабочей недели.

При планировании рабочего времени достаточно ориентироваться на неполную рабочую неделю, а не рассчитывать продолжительность рабочего времени исходя из 4-дневной рабочей недели.

Переход работников на 4-дневную рабочую неделю оформляется из...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист