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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Не согласна продлевать контракт

09.06.2017

За месяц до истечения контракта, заключенного на 1 год, наниматель предложил мне продлить трудовые отношения еще на год. Я согласилась, но в течение этого месяца нашла более выгодную работу. Наниматель против увольнения.

Может ли он не уволить меня?

Указом Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» предусмотрена обязанность сторон контракта взаимно уведомлять друг друга о решении продлевать либо не продлевать срочный трудовой договор.

Вместе с тем такое уведомление не является продлением контракта. Про­дление срока контракта оформляется внесением соответствующей записи в контракт и подписания ее сторонами, а также, как правило, изданием приказа нанимателя.

Согласно ст. 38 Трудового Кодекса трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока действия. Таким образом, истечение срока конт...

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