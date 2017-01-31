НДС и покупка услуг по поиску информации у нерезидента

Белорусская организация приобретает в январе 2017 г. у литовской организации, не состоящей на учете в налоговом органе РБ, услуги, с помощью которых осуществляется поиск и предоставляется заказчику информация о потенциальных покупателях. Следует ли белорусскому заказчику исчислять и уплачивать НДС при приобретении таких услуг с 1.01.2017 г.?

Да, следует.

Согласно п. 1 ст. 92 НК при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) на территории РБ иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в РБ через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах РБ, обязанность по исчислению и перечислению в бюджет НДС возлагается на состоящих на учете в налоговых органах РБ организации и ИП, приобретающих объекты.

Местом реализации услуг, с помощью которых осуществляется поиск и (или) предоставляется заказчику информация о потенциальных покупателях (по­требителях), признается территория РБ, если покупатель (приобретатель) этих услуг осуществляет деятельн...