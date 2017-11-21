Вопрос-ответ
Назначить директором и отправить в отпуск
В одной из наших организаций работает сотрудник на должности экспедитора (основное место работы). На днях его в другом ООО сделали единственным учредителем и директором. Это ООО пока «не рабочее».
Можно ли с ним не заключать трудовой договор до тех пор, пока оно не начнет работать? Или можно заключить по совместительству и отправить в отпуск без сохранения содержания?
В данной ситуации единственный участник общества с ограниченной ответственностью своим решением назначает себя самого руководителем общества (директором).
В решении также указывается и дата такого назначения.
В отношении вопроса о заключении трудового договора с руководителем общества, который одновременно является единственным учредителем общества, юристы имеют несколько мнений. Одни говорят о том, что трудовой договор в этом случае не заключается, другие – что заключать его нужно, делегировав полномочия...
Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист