Назначить директором и отправить в отпуск

В одной из наших организаций работает сотрудник на должности экспедитора (основное место работы). На днях его в другом ООО сделали единственным учредителем и директором. Это ООО пока «не рабочее».

Можно ли с ним не заключать трудовой договор до тех пор, пока оно не начнет работать? Или можно заключить по совместительству и отправить в отпуск без сохранения содержания?

В данной ситуации единственный участник общества с ограниченной ответственностью своим решением назначает себя самого руководителем общества (директором).

В решении также указывается и дата такого назначения.

В отношении вопроса о заключении трудового договора с руководителем общества, который одновременно является единственным учредителем об­щества, юристы имеют несколько мнений. Одни говорят о том, что трудовой договор в этом случае не заключается, другие – что заключать его нужно, делегировав полномочия...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист