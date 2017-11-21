Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

2.0050 руб.

2.3648 руб.

Р (100)

3.3615 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Назначить директором и отправить в отпуск

21.11.2017

В одной из наших организаций работает сотрудник на должности экспедитора (основное место работы). На днях его в другом ООО сделали единственным учредителем и директором. Это ООО пока «не рабочее».

Можно ли с ним не заключать трудовой договор до тех пор, пока оно не начнет работать? Или можно заключить по совместительству и отправить в отпуск без сохранения содержания?

В данной ситуации единственный участник общества с ограниченной ответственностью своим решением назначает себя самого руководителем общества (директором).

В решении также указывается и дата такого назначения.

В отношении вопроса о заключении трудового договора с руководителем общества, который одновременно является единственным учредителем об­щества, юристы имеют несколько мнений. Одни говорят о том, что трудовой договор в этом случае не заключается, другие – что заключать его нужно, делегировав полномочия...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit