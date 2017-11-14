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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Назначение с нарушением

14.11.2017

Можно ли назначить глав­ным бухгалтером специалиста, который отработал 2 года ведущим экономистом?

Можно, с учетом следующего.

Согласно п. 3 ст. 8 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон № 57-З) на должность главного бухгалтера организации (за исключением общественно значимой организации, Нацбанка) назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

– наличие высшего или среднего специального образования, предоставляющего в соответствии с законодательством РБ право работать по специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 3 лет;

– отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

В рассматриваемой сит...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству

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