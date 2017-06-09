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15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Наниматель отказывается предоставить трудовой отпуск перед декретом

09.06.2017
Наниматель отказывается предоставить трудовой отпуск перед декретом

Была в декретом отпуске до июля 2016 г. Следующий декретный отпуск начинается в апреле 2017 г. Директор отказался предоставить мне перед ним трудовой отпуск, хотя в отделе кадров посчитали, что мне положено 45 дней (26 дней трудового отпуска и трудовой отпуск перед первым декретом).

Как доказать право на трудовой отпуск?

Трудовой отпуск предоставляется в соответствии с графиком трудовых от­пусков, который составляется на каж­дый календарный год не позднее 5 ян­варя или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом (ст. 168 Трудовой Кодекс).

При составлении графика наниматель обязан запланировать отпуск по желанию женщины перед отпуском по беременности и родам или после него.

При отсутствии графика отпуск предоставляется по соглашению сторон. При этом также следует учитывать установленные гарантии и, по просьбе женщины, необходимо предоставить ей трудовой отпуск перед отпуском по беременности и...

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