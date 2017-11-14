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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Налог на прибыль и расходы на парковку автомобиля в командировке

14.11.2017

Работник, командированный за границу, к авансовому отчету приложил счет из отеля. Сумма по расходам за проживание не превышает нормы, однако в счет включена стоимость парковки за одни сутки, вместе с которой норма за проживание превышена. Можно ли оплатить работнику всю сумму, включенную в счет, и отнести ее на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли?

Полагаем, что в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115 (далее – Инструкция № 115), организация имеет право отнести на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, всю сумму расходов, но по двум основаниям.

По правилу п. 14 Инструкции № 115 возмещение расходов по найму жилого помещения осуществляется в размерах предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки, установленных законодательством РБ, при обязательном представлении подтверждающих документов в оригинале.

Судя по рассматриваемой в вопросе ситуации, можн...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, замдиректора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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