«Налог на болванки» по-белорусски

С этой даты начнут применяться нормы ст. 35 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», согласно которым за воспроизведение аудиовизуальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах, авторы или иные правообладатели таких произведений, а также исполнители и производители фонограмм (их правопреемники) вправе получать вознаграждение. Это вознаграждение должно выплачиваться изготовителями обо­рудования (аудио- и видеомагнитофонов и другого оборудования) и материальных носителей (пленок, кассет, лазерных дисков, компакт-дисков и иных материальных носителей), обычно используемых для воспроизведения произведений в личных целях, за исключением экспортируемых оборудования и материальных носителей, и им­портерами этих оборудования и материальных носителей. Избавлены от платежа только физические лица, ввозящие такое оборудование и носители в личных целях.

Минимальный размер воз­награждения, условия его вы­платы и пропорции распределения между авторами или иными правообладателями, а также исполнителями и производителями фонограмм (их правопреемниками) определены постановлением Совмина от 3.03.2008 № 321. В частности, за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений и произведений, во­площенных в фонограммах, изготовители и импортеры дол­жны уплачивать не менее 0,1% от отпускной цены из­готовленного или импортируемого оборудования и 3% от отпускной цены изгото­вленных или импортируемых материальных носителей.

Собирать, распределять и выплачивать вознаграждение будет специализированная ор­га­низация – Белорусское об­щество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОА). Его членами уже являются около 60 белорусских авторов и исполнителей.

При этом не имеет значения, используется названное имущество для копирования и воспроизведения произведений, на которые у кого-то имеются авторские права, или нет. Главное, что это возможно. Получается, что «авторский сбор», окрещенный в народе «налогом на болванки», позволяет собирать деньги за действия, которые еще не совершены и, воз­можно, никогда не произойдут.

Таким образом, в ближайшее время все производители и импортеры устройств, на которые можно записать музыку и фильмы, включая компьютеры, сотовые телефоны, смартфоны, видеокамеры, и носители информации, на которые это можно сделать (флешки, диски, видеокассеты и т.д.), должны отчислять по 0,1% (3%) стоимости этих объектов БОА.

Будут ли они это делать добровольно – большой воп­рос. Дело в том, что статус вознаграждения выглядит довольно спорно и никаких санк­ций за его неуплату пока не предусмотрено. К тому же, как показывает опыт России, для корректного перечисления средств производителям и импортерам перечисленных товаров нужно заключить договор с общественным объединением (БОА). Вряд ли у них появится такое желание. Фор­мально данный сбор налогом не является – он не входит в число платежей, предусмотренных Налоговым кодексом.

Не менее спорным выглядит порядок распределения средств. Предполагается, что авторам и исполнителям будут направляться 65% собранных средств. Еще 25% пойдет на расходы БОА, а остальное – на поддержку искусства. Но прак­тика деятельности подобных структур за рубежом показывает, что собранные средства часто распределяются в узком кругу лиц, чьи произведения «качают» довольно редко. Скажем, деятельность Российского союза правообладателей (РСП), на который в РФ возложена обязанность взимания «налога на болванки», сопровождается многочисленными скандалами и судебными процессами. С одной стороны, РСП периодически пытается взы­скать огромные суммы (в основном «задним числом») с импортеров вычислительной тех­ники, даже если она пред­назначена исключительно для промышленных целей. С другой – сам РСП обвиняется в непрозрачном распределении собранных средств среди правообладателей, а то и в их прямом воровстве.

Отметим, что проект соглашения стран ЕАЭС о порядке управления авторскими и смеж­ными правами на коллективной основе одобрен еще 5 апреля т.г., но до сих пор не принят. Среди прочего, в этом соглашении упоминается и право авторов, исполнителей, изготовителей аудио и видео «на получение вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях». В последней версии документа установлена и единая ставка авторского сбора – 1% от стоимости техники и материальных носителей. Единый перечень изделий, с цены которых он будет начисляться, дол­жен утвердить ЕЭК, а порядок взимания сбора будет регулироваться национальным законодательст­вом стран – учас­т­ниц ЕАЭС.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ