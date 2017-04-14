Можно болеть до четырех месяцев

Куда мне следует обратиться за помощью?

Работаю в учреждении образования. Нахожусь в больнице более двух месяцев. По почте получила копии приказов об увольнении по статье за прогулы, подписанное руководителем и юристом. Руководство знает о моем заболевании, регулярно созваниваются и получают консультации в поликлинике. На работу представила больничные и выписки о заболевании.

Статьей 42 ТК предусмотрено, что трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем, в т.ч. в случаях:

– прогула (в т.ч. отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин (п. 5);

– неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место р...