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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Транспорт

Международные перевозки: когда пломба не требуется

14.04.2017

Правомерны ли требования должностного лица таможенного органа в пункте пропуска о необходимости наличия у перевозчика на лафет, предназначенный для международной перевозки легковых транспортных средств, свидетельства о допущении транспортного средства под таможенными печатями и пломбами?

Перевозка товаров с территории Европейского союза в Беларусь по процедуре таможенного транзита производится под поручительство РУП «Белтаможсервис». Таможенным перевозчиком транспортное предприятие не является.

В соответствии с п. 4 ст. 221 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) таможенные органы могут требовать заблаговременное допущение транспортного средства международной перевозки груза (ТСМП) для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями, если перевозка товаров осуществляется таможенным перевозчиком или когда это предусмотрено международными договорами, в частности, Конвенцией Международной перевозки грузов с использованием книжки МДП 1975 г.

Посколь...

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