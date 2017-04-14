Международные перевозки: когда пломба не требуется

Правомерны ли требования должностного лица таможенного органа в пункте пропуска о необходимости наличия у перевозчика на лафет, предназначенный для международной перевозки легковых транспортных средств, свидетельства о допущении транспортного средства под таможенными печатями и пломбами?

Перевозка товаров с территории Европейского союза в Беларусь по процедуре таможенного транзита производится под поручительство РУП «Белтаможсервис». Таможенным перевозчиком транспортное предприятие не является.

В соответствии с п. 4 ст. 221 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) таможенные органы могут требовать заблаговременное допущение транспортного средства международной перевозки груза (ТСМП) для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями, если перевозка товаров осуществляется таможенным перевозчиком или когда это предусмотрено международными договорами, в частности, Конвенцией Международной перевозки грузов с использованием книжки МДП 1975 г.

Посколь...