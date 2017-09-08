Транспорт
Литовский прокат на территории ЕАЭС
Белорусское транспортное предприятие планирует временно использовать на территории стран Евразийского экономического союза седельный тягач и рефрижератор, которые были взяты напрокат в Литве.
Возможно ли это, если на указанную технику при ввозе на территорию Таможенного союза не были уплачены таможенные пошлины и налоги?
Возможна ли постановка данных транспортных средств на регистрационный учет на весь срок временного нахождения транспортного средства в Беларуси и странах ЕАЭС?
В соответствии с ч. 1 ст. 342 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) временный ввоз на таможенную территорию таможенного союза транспортных средств международной перевозки без уплаты таможенных пошлин, налогов допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
– если транспортное средство международной перевозки зарегистрировано на территории иностранного государст...
Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист
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