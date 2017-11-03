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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Личный автомобиль в служебных целях: компенсация затрат и налог на прибыль

03.11.2017

Работник организации использует личный автомобиль в служебных целях, но автомобиль зарегистрирован на его супругу.

Можно ли ему выплачивать компенсацию за использование автомобиля в служебных целях и относить ее сумму на затраты, учитываемые при налогообложении?

Использование автомобиля работника осуществляется, как правило, на основании соответствующего договора либо указания на данное обстоятельство в трудовом договоре (контракте), заключенном между нанимателем и работником. При этом работники, использующие свои транспортные средства, оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют право на получение за их износ (амортизацию) компенсации, размер и порядок выплаты которой определяются по договоренности с нанимателем (ст. 106 Трудового кодекса, далее – ТК). Вместе с тем нанимат...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН,  замдиректора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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