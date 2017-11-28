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№89 (2096) от 28.11.2017

28 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ
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Кузовщик на сварочных работах

28.11.2017

Имеет ли право кузовщик 5-го разряда при ремонте кузовов автомобилей выполнять сварочные работы с использованием автоматической и полуавтоматической сварки? Какие документы в данном случае подтверждают право кузовщика выполнять такие работы?

Согласно выпуску 2 Единого тарифно-­квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.12.2000 № 160, кузовщик 5-го разряда должен знать: способы правки особо сложных поверхностей деталей и элементов кузовов; технологию ремонта деталей из пластика; устройство обслуживаемой электро- и газосварочной аппаратуры; правила подбора режима сварки в зависимости от марки свариваемых металлов; виды дефектов сварных швов и способы их устранения; устройство и правила обращения с техническими средствами системы пассивной безопасности; способы демонтажа стекла механическим и ручным инструментом; материалы и технологию вклеивания стекол; способы наладки инструмента для правки.

Следовательно, для выполнения сварочных работ кузовщику необходимо иметь свидетельство (удостоверение) установленного образца о присвоении квалификационного разряда электрогазосварщика (электросварщика).

Кроме того, в соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006 к электрогазосварщикам (электросварщикам) предъявляются особые требования. Они должны иметь не ниже 2-й группы по электробезопасности, пройти предварительный при приеме на работу и периодический медицинские осмотры, а также вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. А согласно рабочей инструкции их нужно обеспечить необходимыми для работы инструкциями, инструментом и СИЗ.

Автор публикации: Федор СТЕПАНОВ, экономист

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017

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