Кредитование начинает оживляться

Смягчение кредитно-денежной политики принесло в апреле первые плоды: темпы роста кредитования наконец перешли к положительной динамике. Реальный сектор активизировал заимствования, в т.ч. благодаря некоторой разгрузке своих долгов усилиями государства. Эффект этих мероприятий в сочетании со снижением ставки рефинансирования может в дальнейшем еще больше ускорить темпы кредитования во всех сегментах рынка.

Активы банковской системы с начала года сократились на 4% (2,55 млрд. BYN), в т.ч. за апрель – на 2,5%, до 61,9 млрд. BYN, на фоне немного подорожавшего рубля. При этом рублевая часть активов подросла в апреле на 0,4%, до 25,16 млрд. BYN, а валютная – на 4%, до 36,75 млрд. BYN (в эквиваленте). С начала года рублевая часть активов увеличилась на 1,9%, валютная – сократилась на 7,6%. При этом курс доллара за 4 месяца уменьшился на 4,6%. На межбанковском рынке продолжается спад: в целом на 2,5%, причем объем рублевых кредитов за месяц сократился на 7%, а валютных почти не изменился (в рублевом эквиваленте). Доля межбанковского кредитования в целом теряет рынок, тогда как заимствования реального...