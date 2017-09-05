Конверсия на «Экране»: кто раньше начал – выигрывает на рынке

После распада СССР белорусским предприятиям оборонной промышленности пришлось несладко. Но некоторые из них сумели выжить, найти свое место в изменившемся мире, завоевать новые рынки и вернуться на старые. О том, как сочетаются конверсия и рынок, рассказывает генеральный директор ОАО «Экран» Михаил Чернин.

– Михаил Абрамович, в советские времена завод «Экран» произво­дил пилотажно-навигационные комплексы, си­стемы авто­матического управления для самолетов СУ и МИГ. Как происходила кон­версия на вашем пред­приятии?

– Решение о конверсии принималось на уровне правительства. Когда в начале 90-х прекратились заказы на продукцию специального назначения, приходилось искать им замену. Начали производить товары народного потребления, что казалось привлекательным во время всеобщего товарного дефицита. Конверсию вели на собственные средства, продавая неиспользованное оборудование. Мы до сих пор вкладываем деньги в конверсию, переоборудование и реконструкцию. Изменение технологий про­длится еще лет...

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА