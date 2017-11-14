Фондовый рынок
Кому интересны акции
Изменения в законодательстве, регулирующем рынок ценных бумаг, пока мало отражаются на состоянии этого рынка. Объемы эмиссии акций растут медленно, а интерес к ним со стороны инвесторов по-прежнему вялый. Впрочем, и сами предприятия не видят в акциях инструмента для привлечения капитала.
В I полугодии 2017 г. в Беларуси был проведен ряд мероприятий по реализации положений Закона «О рынке ценных бумаг», созданию новых механизмов и инструментов привлечения финансовых ресурсов с использованием институтов коллективных инвестиций, секьюритизации. Но пока Закон «Об инвестиционных фондах», Указ от 11.05.2017 № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» еще не вступили в силу, а изменения в Банковский кодекс и Закон «О хозяйственных обществах» только готовятся к принятию, бизнесу приходится обходиться имеющейся нормативной базой.
На 1 июля т.г. в республике числилось 2411 открытых акционерных обществ (на 1,6% больше, чем годом ранее) и 2179 закрытых (на 3,6% меньше), говорится в полугодовом отчете Департамента по ценным бумагам Минфина. Суммарный объем эмиссии их акций увеличился за год на 10,5% и достиг 30 358,8 млн. BYN, увеличившись с 28,9% к ВВП до 30,2%. В частности, объем выпусков акций ОАО вырос на 10,1%, до 27 521,3 млн. BYN, а ЗАО – на 14,2%, до 2837,5 млн. При этом эмиссия акций ЗАО за 6 месяцев т.г. по сравнению с январем–июнем 2016 г. выросла в 4,6 раза, до 228,6 млн. BYN, а ОАО – уменьшилась на 19,9% и составила всего 962,4 млн. BYN. Новый выпуск акций при создании акционерных обществ составил 760,4 млн. BYN (49% от общего изменения объема выпусков акций), что на 8,4% меньше, чем год назад. Дополнительный выпуск акций составил 715,23 млн. BYN (46,1%), увеличение номинальной стоимости имеющихся акций – 76,1 млн. BYN (4,9% против 19,8% годом ранее). Зато в I полугодии т.г. отмечено массовое уменьшение номинальной стоимости акций – на 321,2 млн. BYN. Кроме того, было аннулировано акций на 39,5 млн. BYN (в 2,6 раза меньше, чем годом ранее). Такие сдвиги во многом обусловлены отменой Указа Президента от 28.03.2006 № 182, предусматривавшего «конвертацию» господдержки и долгов перед бюджетом в акции, поступающие в собственность государства. При этом у предприятий осталось гораздо меньше стимулов увеличивать номинал акций, что часто делалось, чтобы как-то защититься от увеличения доли государства в уставном фонде. С другой стороны, реорганизация СПК в иные организационно-правовые формы не привела к существенному увеличению числа акционерных обществ.
По объемам зарегистрированных новых выпусков акций в I полугодии т.г. лидируют Брестская (349,2 млн. BYN) и Могилевская области (182,1 млн.), существенно опередившие Минск (135,5 млн. BYN). В Гродненской области зарегистрировано выпусков акций всего на 36,2 млн. BYN, Витебской – на 8,95 млн., Минской – на 48,4 млн., Гомельской – на 0,02 млн. BYN.
На начало июля к обращению на БВФБ допущены акции 2424 юридических лиц. Из них акции 1 эмитента (3 выпуска) включены в котировальный лист «А» I уровня, 10 эмитентов (11 выпусков) – в котировальный лист «А» II уровня, акции 44 эмитентов (44 выпуска) – в котировальный лист «Б», в качестве внесписочных ценных бумаг к обращению допущены акции 2369 эмитентов (2406 выпусков). Но в свободном обращении находится лишь небольшая часть этих бумаг. Первичное размещение акций на бирже в I полугодии т.г., как и в 2016 г., не осуществлялось вообще.
На вторичных торгах на организованном рынке за 6 месяцев т.г. были совершены сделки с акциями на сумму 39,6 млн. BYN – в 4,1 раза больше, чем в январе–июне 2016 г. в текущих ценах. При этом количество сделок снизилось с 1619 до 1531, а число акций, ставших их предметом, увеличилось в 139 раз: с 3 млн. до 417 млн. акций. По большинству сделок (1518) расчеты осуществлялись в белорусских рублях – на 9,32 млн. BYN. В долларах США было заключено 10 сделок (на 15,5 млн. USD), одна – в евро (0,2 млн.) и 2 – в российских рублях (22,3 млн. RUB).
На неорганизованном рынке особого оживления не наблюдалось. Число зарегистрированных биржей сделок купли-продажи акций ОАО здесь сократилось с 847 в I полугодии 2016 г. до 698 за 6 месяцев т.г., хотя количество проданных акций выросло с 251,3 тыс. до 513,4 млн., а сумма сделок – с 5,3 млн. BYN до 104,1 млн. Кроме того, было заключено 470 сделок купли-продажи 245 млн. акций ЗАО на общую сумму 65,4 млн. BYN.
Также было совершено 57 сделок безвозмездной передачи акций (0,56 млн. BYN), 323 случая дарения (1,35 млн. акций на 1,9 млн. BYN), 3 – отступного (0,02 млн. BYN), 7 – залога (73,5 млн. BYN), 2 – возврата акций участникам общества (0,08 млн.), 4 договора подписки на акции (38,8 млн. BYN), 2 – на передачу ценных бумаг в уставный фонд (0,07 млн. BYN). Зафиксированы 3 случая передачи 116 акций на 0,01 млн. BYN по брачному договору.
Отсутствие интереса к фондовому рынку показывает и динамика индикативных заявок по ценным бумагам. В I полугодии т.г. пользователями системы БЕКАС было выставлено 94 заявки (в январе–июне 2016 г. – 129), из них 18 – на продажу и 76 – на покупку (годом ранее – 84 и 45 соответственно).
Стагнация фондового рынка пагубно отражается на кадрах. На 1 июля в республике числилось всего 60 действующих профучастников – на 3 меньше, чем годом ранее. Из них 25 – банки, 34 – небанковские организации и 1 – небанковская кредитно-финансовая организация. Количество аттестованных специалистов сократилось за год на 6,3%, до 3643. При этом специалистов, имеющих аттестат I категории, стало на 114 меньше (на 9,8%), II категории – на 80 (-19,4%), III категории – на 46 (-2%), категории «С» – на 4 (-100%) меньше.
Таким образом, принятие нового Закона «О ценных бумагах», создание единого портала финансового рынка и другие нормативные акты и технические мероприятия пока слабо помогают активизации отечественного фондового рынка. Для этого нужны соответствующие макроэкономические и институциональные условия. Попытка конвертировать в акции безнадежные долги сельскохозяйственных и некоторых других предприятий вряд ли наполнит рынок ценными бумагами, способными заинтересовать инвесторов, особенно если они не получат контроль над ними.
Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»