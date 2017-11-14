Кому интересны акции

Изменения в законодательстве, регулирующем рынок ценных бумаг, пока мало отражаются на состоянии этого рынка. Объемы эмиссии акций растут медленно, а интерес к ним со стороны инвесторов по-прежнему вялый. Впрочем, и сами предприятия не видят в акциях инструмента для привлечения капитала.

В I полугодии 2017 г. в Беларуси был проведен ряд меро­приятий по реализации положений Закона «О рынке ценных бумаг», созданию новых механизмов и инструментов привлечения финансовых ресурсов с использованием институтов кол­лективных инвестиций, секь­юритизации. Но пока Закон «Об инвестиционных фондах», Указ от 11.05.2017 № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» еще не вступили в силу, а изменения в Банковский кодекс и Закон «О хозяйственных обществах» только готовятся к принятию, бизнесу приходится обходиться имеющейся нормативной базой.

На 1 июля т.г. в республике числилось 2411 открытых ак­ционерных обществ (на 1,6% больше, чем годом ранее) и 2179 закрытых (на 3,6% меньше), говорится в полугодовом отчете Департамента по цен­ным бумагам Минфина. Сум­марный объем эмиссии их ак­ций увеличился за год на 10,5% и достиг 30 358,8 млн. BYN, увеличившись с 28,9% к ВВП до 30,2%. В частности, объем выпусков акций ОАО вырос на 10,1%, до 27 521,3 млн. BYN, а ЗАО – на 14,2%, до 2837,5 млн. При этом эмиссия акций ЗАО за 6 месяцев т.г. по сравнению с январем–июнем 2016 г. выросла в 4,6 раза, до 228,6 млн. BYN, а ОАО – уменьшилась на 19,9% и составила всего 962,4 млн. BYN. Новый выпуск акций при создании акционерных об­ществ составил 760,4 млн. BYN (49% от общего изменения объ­ема выпусков акций), что на 8,4% меньше, чем год назад. Дополнительный выпуск акций составил 715,23 млн. BYN (46,1%), увеличение номинальной стоимости имеющихся акций – 76,1 млн. BYN (4,9% против 19,8% годом ранее). Зато в I полугодии т.г. отмечено массовое уменьшение номинальной стоимости акций – на 321,2 млн. BYN. Кроме того, было аннулировано акций на 39,5 млн. BYN (в 2,6 раза меньше, чем годом ранее). Такие сдвиги во многом обусловлены отменой Указа Президента от 28.03.2006 № 182, предусматривавшего «конвертацию» гос­поддержки и долгов перед бюджетом в акции, поступающие в соб­ственность государства. При этом у предприятий осталось гораздо меньше стимулов увеличивать номинал акций, что часто делалось, чтобы как-то защититься от увеличения доли государства в уставном фонде. С другой стороны, реорганизация СПК в иные организационно-правовые формы не привела к существенному увеличению числа акционерных обществ.

По объемам зарегистрированных новых выпусков акций в I полугодии т.г. лидируют Брест­ская (349,2 млн. BYN) и Могилевская области (182,1 млн.), существенно опередившие Минск (135,5 млн. BYN). В Грод­ненской области зарегистрировано выпусков акций всего на 36,2 млн. BYN, Витебской – на 8,95 млн., Минской – на 48,4 млн., Гомельской – на 0,02 млн. BYN.

На начало июля к обращению на БВФБ допущены акции 2424 юридических лиц. Из них акции 1 эмитента (3 выпуска) включены в котировальный лист «А» I уровня, 10 эмитентов (11 выпусков) – в котировальный лист «А» II уровня, акции 44 эмитентов (44 выпуска) – в котировальный лист «Б», в качестве внесписочных ценных бумаг к обращению допущены акции 2369 эмитентов (2406 выпусков). Но в свободном об­ращении находится лишь небольшая часть этих бумаг. Первичное размещение акций на бирже в I полугодии т.г., как и в 2016 г., не осуществлялось вообще.

На вторичных торгах на организованном рынке за 6 месяцев т.г. были совершены сдел­ки с акциями на сумму 39,6 млн. BYN – в 4,1 раза больше, чем в январе–июне 2016 г. в текущих ценах. При этом количество сделок снизилось с 1619 до 1531, а число акций, ставших их предметом, увеличилось в 139 раз: с 3 млн. до 417 млн. акций. По большинству сделок (1518) расчеты осуществлялись в белорусских рублях – на 9,32 млн. BYN. В долларах США было заключено 10 сделок (на 15,5 млн. USD), одна – в евро (0,2 млн.) и 2 – в российских рублях (22,3 млн. RUB).

На неорганизованном рын­ке особого оживления не на­блюдалось. Число зарегистриро­ванных биржей сделок купли-­продажи акций ОАО здесь сократилось с 847 в I полугодии 2016 г. до 698 за 6 месяцев т.г., хотя количество проданных акций выросло с 251,3 тыс. до 513,4 млн., а сумма сделок – с 5,3 млн. BYN до 104,1 млн. Кроме того, было заключено 470 сделок купли-продажи 245 млн. акций ЗАО на общую сумму 65,4 млн. BYN.

Также было совершено 57 сде­лок безвозмездной передачи акций (0,56 млн. BYN), 323 случая дарения (1,35 млн. акций на 1,9 млн. BYN), 3 – отступного (0,02 млн. BYN), 7 – залога (73,5 млн. BYN), 2 – возврата акций участникам общества (0,08 млн.), 4 договора подписки на акции (38,8 млн. BYN), 2 – на передачу ценных бумаг в уставный фонд (0,07 млн. BYN). Зафиксированы 3 случая передачи 116 акций на 0,01 млн. BYN по брачному договору.

Отсутствие интереса к фон­довому рынку показывает и динамика индикативных заявок по ценным бумагам. В I полугодии т.г. пользователями системы БЕКАС было выставлено 94 заявки (в январе–июне 2016 г. – 129), из них 18 – на продажу и 76 – на покупку (годом ранее – 84 и 45 соответственно).

Стагнация фондового рынка пагубно отражается на кад­рах. На 1 июля в республике числилось всего 60 действующих профучастников – на 3 меньше, чем годом ранее. Из них 25 – банки, 34 – небанковские организации и 1 – небанковская кредитно-финансовая организация. Количество ат­тестованных специалистов сократилось за год на 6,3%, до 3643. При этом специалистов, имеющих аттестат I категории, стало на 114 меньше (на 9,8%), II категории – на 80 (-19,4%), III категории – на 46 (-2%), категории «С» – на 4 (-100%) меньше.

Таким образом, принятие но­вого Закона «О ценных бумагах», создание единого портала финансового рынка и другие нормативные акты и технические мероприятия пока слабо помогают активизации отечественного фондового рынка. Для этого нужны соответствующие макроэкономические и институциональные условия. Попытка конвертировать в ак­ции безнадежные долги сельскохозяйственных и некоторых других предприятий вряд ли наполнит рынок ценными бумагами, способными заинтересовать инвесторов, особенно если они не получат контроль над ними.

Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»