Компенсации по условиям труда

Минтруда и соцзащиты разъяснило порядок предоставления компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства, при совмещении профессий (должностей).

Компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда для работающих по совместительству

Совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимателя на условиях трудового договора (ч. 1 ст. 343 ТК).

В соответствии со ст. 345 ТК продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени, установленной ст.ст. 111–114 ТК.

Кроме того, следует обратить внимание, что в ч. 2 ст. 348 ТК установлен запрет на работу по совместительству: лиц моложе 18 лет; на работах с вредными и (или) опасными условиями тру...