Скачать свежий номер газеты

№9 (2016) от 03.02.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9344 руб.

2.0875 руб.

Р (100)

3.2240 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Компенсации по условиям труда

31.01.2017

Минтруда и соцзащиты разъяснило порядок предоставления компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства, при совмещении профессий (должностей).

Компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда для работающих по совместительству

Совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы у того же или у другого нанимателя на условиях трудового договора (ч. 1 ст. 343 ТК).

В соответствии со ст. 345 ТК продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени, установленной ст.ст. 111–114 ТК.

Кроме того, следует обратить внимание, что в ч. 2 ст. 348 ТК установлен запрет на работу по совместительству: лиц моложе 18 лет; на работах с вредными и (или) опасными условиями тру...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit