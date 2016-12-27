Каждому хранению – свое место

В настоящее время весьма актуальным является вопрос снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. за счет снижения расходования топливно-энергетических ресурсов на их оказание. Такие меры непосредственно влияют на увеличение окупаемости населением затрат на оказание коммунальных услуг, а также на экономию государственных средств.

Одна из форм снижения расходования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве – обеспечение надлежащего хранения и использования местных видов топлива. Поэтому КГК совместно с органами прокуратуры в настоящее время проводится мониторинг деятельности организаций ЖКХ по вопросам организации хранения и использования местных видов топлива в отопительный период 2016/2017 года с целью упреждения фактов ненадлежащего хранения топлива и, как следствие, нерационального его использования.

За время проведения мониторинга были установлены факты хранения местных видов топлива на открытых площадках без их укрытия от атмосферных осадков.

Так, КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» по состоянию на 14.10.2016 г. не было обеспечено надлежащее хранение на производственной территории котельной н.п. Руд­ня-Маримонова Гомельского района топ­ливной щепы: более 500 м3 находилось на открытой площадке. В то же время рядом пустовал навес для временного хранения топлива. Кроме того, более 2 тыс. м3 щепы хранилось в ангаре с поврежденной кровлей. В результате щепа подвергалась воздействию атмосферных осадков, что повлекло увеличение ее влажности, дополнительный расход топлива при сжигании и, соответственно, увеличение себестоимости отопления.

Аналогичные факты ненадлежащего хранения топлива были установлены в 3 из 12 проверенных теплоисточников Доб­рушского, Гомельского и Речицкого районов.

С целью упреждения неэффективного и нерационального использования местных топливно-энергетических ресурсов КГК Гомельской области было предложено руководителям организаций ЖКХ принять безотлагательные меры по обеспечению укрытия местных видов топлива от воздействия атмосферных осадков, в т.ч. путем дополнительного устройства соответствующих навесов.

Как показали контрольные мероприятия, после вмешательства КГК и прокуратуры Гомельской области на ранее проверенных теплоисточниках по состоянию на 2.11.2016 г. выявленные недостатки были устранены – местные виды топлива (дрова и щепа) помещены под навесы и в склады временного хранения, а также приняты меры по их укрытию пленкой.

Мониторинг организации хранения и использования местных видов топлива в организациях ЖКХ продолжается.

По материалам КГК Гомельской области