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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Транспорт

Как вернуть груз по распоряжению грузоотправителя

14.04.2017

Белорусскому перевозчику по договору перевозки было поручено выполнить международную автомобильную перевозку груза из Польши в РФ. На границе в белорусском пункте пропуска перевозчиком груз был помещен под таможенную процедуру таможенного транзита с использованием гарантии в форме поручительства РУП «Белтаможсервис».

Однако в пути следования на территории Беларуси от грузоотправителя поступило распоряжение о необходимости возврата груза в Польшу, поскольку он был направлен в адрес российского грузополучателя по ошибке.

Как правильно действовать белорусскому перевозчику, чтобы выполнить это распоряжение?

В соответствии с п. 1 ст. 12 Конвенции о Договоре международной дорожной перевозки грузов КДПГ отправитель имеет право распоряжаться грузом, в частности, требовать от транспортера перерыва перевозки, изменения места, предусмотренного для сдачи груза, или сдачу груза не тому получателю, который указан в накладной.

Следовательно, перевозчик должен безоговорочно выполнить требование грузоотпра...

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