Говорит и показывает белорусский Panasonic

Японская компания Panasonic запустила производство телевизоров в Беларуси, которое может обеспечить до 80% продаж этой продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к 2017 г. Об этом сообщил ТАСС директор дивизиона потребительской электроники компании Panasonic Россия Сергей Кожевников.

Телевизоры белорусской сборки появятся в продаже уже в октябре. В перспективе их доля может достичь 80% от общего объема телевизоров Panasonic, продаваемых в Таможенном союзе, заявил С.Кожевников. Но это произойдет не раньше 2017 г. – после того, как будут сделаны первые выводы по продажам.

Рынок ЕврАзЭС, несмотря на кризис, остается одним из крупнейших в Европе. Panasonic также планирует начать поставки телевизоров белорусского производства во все страны бывшего СССР и Евросоюза.

На первом этапе в Беларуси будут выпускаться 3 модели телевизоров Viera средней ценовой категории c диагональю 24, 32 и 43 дюймов и разрешением HD и Full HD. Локализованная разработка и производство снизили стоимость товаров на 10–15% по сравнению с импортируемыми моделями аналогичных характеристик, отметили в Panasonic. Модельный ряд может быть расширен в начале 2017 г.

Panasonic организует производство телевизоров по принципу контрактной сборки. Белорусскую компанию, которая выступит партнером японской корпорации, представитель Panasonic не назвал, однако отметил, что это не первое их сотрудничество. Этот же партнер производит для Panasonic микроволновые печи.

Кожевников также не исключил возможность инвестиций Panasonic в локализацию проектирования и производства техники в ЕврАзЭС.

«Мы рассматриваем различные варианты локализации разработки и производства. Пока контрактная сборка под нашим контролем выглядит наиболее эффективной и гибкой. Но мы рассматриваем и другие возможности инвестирования в российский рынок», – сказал он, добавив, что большинство производителей телевизоров, кроме японских, уже перенесли свое производство в Россию.

Возможно, сотрудничество с Panasonic позволит восстановить производство телевизоров в Беларуси. Если в прошлом оно достаточно быстро росло (с 250 тыс. в 1995 г. до 1308 в 2005-м), то затем оно пошло на спад. В 2007 г. оно пустилось до 702 тыс. – ниже уровня 2001 г., в 2013 г. упало в 2,4 раза по сравнению с 2012-м – до 245 тыс., в 2014-м – еще в 2,7 раза, до 92 тыс., а в 2015-м – до 22 тыс. аппаратов. При этом объем продаж телевизоров сократился в прошлом году на 25,5% по сравнению с 2014-м, а доля отечественных аппаратов в розничном товарообороте упала до 9,3%.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ