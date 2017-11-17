Голос съезда: как предприниматели ощущают поддержку и диалог

Отечественный бизнес пока мало ощущает «всемерную поддержку развития предпринимательства», о которой так любят говорить власти. Это было заметно на ХШ съезде общественного объединения Белорусского союза предпринимателей (БСП). Его участники обсудили конкретные проблемы бизнес-климата в стране, в т.ч. в сфере налогообложения и развития бизнеса в малых городах.

Положительными тенденциями председатель БСП Александр Калинин назвал «некоторое улучшение работы экономики», замедление инфля­ции и уменьшение ставок по кредитам. Но одновременно приходится признать сокращение количества занятых, доминирование госсектора, в котором крайне низка эффективность инвестиций, по-прежнему самый высокий уровень в ЕАЭС ставки рефинансирования и отсутствие нормального фондового рынка. Также пред­седатель БСП отметил высокую налоговую нагрузку, которую Минфин и МНС снижать не намерены. Между тем согласно рейтингу Doing Business – 2018 общая ставка по налогам и взносам у нас составляет 52,9% от прибыли, что значительно выше, чем у наших партнеров по ЕАЭС, в т.ч. в России (47,5%) и Казахстане (29,2%). Мешает нормальному развитию бизнеса, по мнению А. Калинина, взимание НДС до продажи – «по отгрузке». К тому же бизнес настораживает заложенное в бюджете увеличение сумм от конфискации имущества и отсутствие стимулов для развития регионов.

Разочаровал предпринимателей проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Его последний вариант не обсуждался с бизнес-союзами, а их предложения разработчики проигнорировали. Это, в частности, касается возможности выбирать метод признания выручки для исчисления НДС – «по отгрузке» или «по оплате». По мнению А. Калинина, сейчас мы имеем «виртуальный экспорт, который стимулируется учетной политикой». Заметим, что необходимость вернуть субъектам хозяйствования право выбора принципа признания выручки для целей налогообложения не раз обосновывалась и Институтом экономики НАН Беларуси. Но ни бизнес-сообщество, ни ученых-экономистов власти не услышали.

Ставки отдельных налогов на следующий год проиндексированы на 7,4%, что значительно выше прогнозируемых темпов инфляции, подчеркнул А. Калинин. По его мнению, планируемое увеличение критериев для применения упрощенной си­стемы налогообложения (УСН) на 20% можно рассматривать только как «восстановление приемлемых размеров». Ведь несколько лет эти критерии не индексировались. Поэтому ус­ловия применения «упрощенки» в Беларуси явно не в состоянии конкурировать с российскими. У наших соседей предельный размер выручки со­ставит 150 млн. RUB.

Немало критики прозвучало по поводу новшеств, которые планируется внести в НК в сфере трансфертного ценообразования. Теперь этим вопросам в кодексе посвящена отдельная глава, но закрепленные в ней методы контроля трасфертных цен, по словам А. Калинина, окажутся слишком обременительными для субъектов хозяйствования. Чтобы выполнить все требования, компания должна собрать сведения, которые зачастую являются ком­мерческой тайной. Прежде чем перекладывать контрольные функции в этой сфере на бизнес с начала следующего года, нужно предоставить переходный период, а заодно дать оценку регулирующего воздействия новых норм, пре­дложил председатель БСП.

Предпринимателей возмущает отсутствие консультативного совета при Минфине, о необходимости которого не раз говорили бизнес-союзы. Их пугает ухудшение судебной пра­ктики по экономическим спорам: 46% судов заканчивается конфискацией имущества. Столь большие риски для бизнеса заставляют все чаще вспоминать о необходимости справедливого экономического правосудия, без которого нет реальной защиты частной собственности. Не видят уча­стники съезда прогресса в диалоге бизнеса и власти, который так важен сегодня. Пока последние рекламируют пакет «либерализационных указов», по мнению А. Калинина, наблюдается отход от Директивы № 4. К тому же развивать надо не только малый, но и средний и крупный бизнес, а вместе с ними все направления ин­фра­структуры предпринимательства, в первую очередь – фондовый рынок.

Из всех этих проблем неизменно больше всего волнуют бизнес «бесконечные» поправки в налоговое законодательство. Ежегодно в Налоговый кодекс вносится не менее 137 поправок, подсчитала вице-­председатель БСП Дина Старовойтова. Она также отметила сложность метода контроля в трансфертном ценообразовании, а в придачу – затруднения, связанные с множеством вариантов сроков выставления электронных счетов-фактур (ЭСЧФ). Например, при выставлении ЭСЧФ по коммунальным услугам часто возникают по­грешности, не позволяющие принимать НДС к вычету. А впереди перед бизнесом маячит внедрение почти тотальной прослеживаемости товаров. Почему нельзя совместить его на единой платформе с ЭСЧФ, недоумевают бизнесмены. Ведь именно им приходится раз за разом платить за очередные новации в налоговом администрировании.

О высокой налоговой нагрузке, которая не дает бизнесу эффективно развиваться, говорил на съезде и председатель Белорусского союза налогоплательщиков, член совета БСП Анатолий Труханович. Он считает, что у нас лучшие условия для развития созданы для банковской сферы, а не для тех, кто реально наполняет региональные бюджеты. На словах власти готовы поддержать всех, но в реальности все иначе. Например, у нас много говорилось о развитии придорожного сервиса. Но результата нет. В целом А. Труханович негативно оценил деятельность правительства по стимулированию развития бизнеса в стране.

В очередной раз предприниматели раскритиковали Указ от 23.12.2012 № 488 «О незаконной минимизации налоговых обязательств» и практику его применения. «Это утопическая вещь. Нельзя оставлять его нормы в таком виде, – отметил член БСП Виктор Гранковский. – Нельзя считать нор­мальным, когда деятельность субъекта хозяйствования приостанавливается, его счета аре­стовываются, хотя на момент работы с субъектом пред­принимательства, который затем попал в реестр лжепредпринимательских структур, его там не было».

Вице-председатель БСП, брестский предприниматель Петр Комякович обратил внимание, что по-прежнему встречаются случаи многократных про­верок одних и тех же пред­приятий. Так, одно из них за год контролеры посетили 8 раз. Одной из основных про­блем предпринимательства в малых городах член совета БСП Валентина Войтешенок считает ставки налогов на землю и недвижимость, которые местные советы имеют право повышать в 2,5 раза. Платить эти налоги приходится независимо от результатов хозяйственной деятельности, что существенно увеличивает налоговую нагрузку и негативно влияет на финансовое состояние предприятий.

Присутствовавший на съезде председатель Департамента по предпринимательству Мин­экономики Петр Арушаньянц согласился, что про­блемы развития бизнеса в малых городах требуют решения, и призвал усиливать роль бизнес-­ союзов, в т.ч. за счет их объединения. Впрочем, не совсем понятно, смогут ли объединившиеся предпринимательские союзы заставить власти, скажем, безоговорочно принимать свои предложения по изменениям в налоговом законодательстве и т.п. Но, воз­можно, со временем это выяснится. На съезде было решено преобразовать ОО «Белорусский союз предпринимателей» в Бизнес-ассоциацию «Белорусский союз предпринимателей».

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА