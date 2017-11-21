Гендиректору не нравится собственник

Меняется владелец компании. В связи с этим генеральный директор хочет уволиться. Он может уволиться день в день? Или должен предупреждать за 30 дней?

Месячный срок предупреждения применяется в случае увольнения по ст. 260 ТК – досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации.

В рассматриваемой ситуации речь идет об увольнении по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК – отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации.

Так, согласно ст. 36 ТК при смене собственника имущества и (или) реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации трудовые отношения с согласия работника на условиях, предусмотренных трудовым договором, продолжаются. При отказе работника от продолжения работы по той же профессии, занимаемой должности трудовой договор прекращается в...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист