Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

2.0050 руб.

2.3648 руб.

Р (100)

3.3615 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Гендиректору не нравится собственник

21.11.2017

Меняется владелец компании. В связи с этим генеральный директор хочет уволиться.
Он может уволиться день в день? Или должен предупреждать за 30 дней?

Месячный срок предупреждения применяется в случае увольнения по ст. 260 ТК – досрочное расторжение трудового договора по инициативе руководителя организации.

В рассматриваемой ситуации речь идет об увольнении по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК – отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации.

Так, согласно ст. 36 ТК при смене собственника имущества и (или) реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации трудовые отношения с согласия работника на условиях, предусмотренных трудовым договором, продолжаются. При отказе работника от продолжения работы по той же профессии, занимаемой должности трудовой договор прекращается в...

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit