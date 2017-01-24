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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Электронный счет-фактура и договор транспортной экспедиции

24.01.2017

Транспортно-экспедиционная организация заключила с перевозчиком договор транспортной экспедиции. Как составляются и направляются электронные счета-­фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ) экспедитором и перевозчиком?

Экспедиторы

Согласно п. 10 ст. 98 НК налоговая база НДС по услугам транспортной экспедиции определяется как сумма, полученная в виде вознаграждения экспедитора по договору транспортной экспедиции. Вознаграждение определяется как сумма, полученная от клиента за оказанные ему услуги за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчикам и иным организациям и ИП, оказывающим услуги, указанные в таком договоре. Положения данного пункта распространяются также на случаи, когда в соответствии с договором транспортной экспедиции обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.

На основании п. 16 ст. 1061 НК при реализации услуг транспортной экспедиции ЭСЧФ выставляется...

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