Электронный счет-фактура и договор транспортной экспедиции

Экспедиторы

Согласно п. 10 ст. 98 НК налоговая база НДС по услугам транспортной экспедиции определяется как сумма, полученная в виде вознаграждения экспедитора по договору транспортной экспедиции. Вознаграждение определяется как сумма, полученная от клиента за оказанные ему услуги за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчикам и иным организациям и ИП, оказывающим услуги, указанные в таком договоре. Положения данного пункта распространяются также на случаи, когда в соответствии с договором транспортной экспедиции обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.

На основании п. 16 ст. 1061 НК при реализации услуг транспортной экспедиции ЭСЧФ выставляется...