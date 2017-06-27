Доплата за работу в выходной

Согласно ст. 69 ТК за работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время 1 неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (1 день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

Каким образом предоставить выходной (полный день или его часть) за работу в выходной день, если отработан не полный день, а 6 часов при норме 8 часов?

В соответствии со ст. 69 ТК работникам с повременной оплатой труда за каждый час работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата в размере не ниже часовых тарифных ставок (окладов).

Компенсации подлежат часы работы в сверхурочное время, государственные праздники, праздничные и выходные дни.

При этом за работу в сверхурочное время предусмотрена отдельная норма, касающаяся компенсации в виде неоплачиваемого дня отд...