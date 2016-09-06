Донорство без выходного дня

Работник организации в период нахождения в кратковременном отпуске без сохранения заработной платы сдавал кровь. По выходу из отпуска он предъявил соответствующую справку с требованием предоставить ему дополнительный день отдыха в соответствии со ст. 104 ТК. Должен ли наниматель удовлетворить требование работника?

Нет, не должен.

Согласно ст. 104 ТК работникам, являющимся донорами крови и ее компонентов, предоставляются гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных ТК и иными законодательными актами в сфере донорства крови и ее компонентов.

В 2015 г. в Закон от 30.11.2010 № 197-З «О донорстве крови и ее компонентов» (далее – Закон о донорстве) были внесены изменения в части разделения гарантий донорам, сдавшим кровь и ее компоненты, в зависимости от возмездной или безвозмездной ее сдачи.

Гарантии, предоставляемые донору, сдавшему кровь, ее компоненты на возмездной основе, определены в ст. 31 Закона о донорстве, где конкретизирован порядок выплаты донору, сдавшему кровь на возмездн...