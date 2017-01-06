Деньги для маленьких: господдержка семей с детьми

Отец троих детей до 16 лет обратился к нанимателю с просьбой предоставить свободный от работы день в неделю. Из представленных работником документов усматривается, что мать с детьми зарегистрированы по другому адресу.

Да, можно.

В соответствии с ч. 2 ст. 265 ТК матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю) дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка предоставляется при воспитании ими ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей в возрасте до 16 лет.

Порядок и условия предоставления такого дня регулирует Инструкция о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка, утв. по­становлением Минтруда и соцзащиты от 11.06.2014 № 34.

Категория неполной семьи определяется в соответствии с п. 5 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утв. постановлением Совмина от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение № 569).

В частности, семья рассматривается как неполная, если:

– родитель, усыновитель (удочеритель) не состоит в браке;

– в случае смерти супруга (супруги), признания его (ее) безвестно отсутствующим (отсутствующей), объявления умер­шим (умершей);

– брак не расторгнут, но в отношении супруга (супруги) вынесено решение суда, определение о судебном приказе о взыскании алиментов на детей или решение суда о лишении его (ее) родительских прав в отношении детей;

– брак не расторгнут, но супруг (супруга) содержится в учреждении уголовно-исполнительной системы или лечебно-трудовом профилактории МВД либо разыскивается органами внутренних дел по постановлению (определению) органов уголовного преследования или суда либо признан (признана) недееспособным (недееспособной) в судебном порядке.

Если родители детей состоят в зарегистрированном браке и при этом отсутствуют основания для отнесения семьи к неполной, то такая семья рассматривается как полная. Факт регистрации супругов по разным местам проживания не является основанием для отказа отцу детей в предоставлении свободного дня в неделю.

Семейный капитал

Многодетной семье начислен семейный капитал, в Беларусбанке открыт депозитный счет.

Можно ли досрочно использовать семейный капитал на покупку или строительство жилья?

Нет, нельзя.

Согласно ч. 1 п. 6 Положения о единовременном предоставлении семьям без­наличных денежных средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего и последующих детей, утв. Указом Президента от 9.12.2014 № 572 (далее – Положение), право на распоряжение сред­ствами семейного капитала предоставляется по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом (членами) семьи плат­ных медуслуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Минздравом (ч. 2 п. 6 Положения).

Иные возможности досрочного ис­пользования средств семейного капитала не рассматриваются.

Пособие по беременности и родам

Учусь в вузе на дневном отделении, оформлена на работу на полную ставку. По месту работы мне оплатили больничный лист по беременности и родам, а по месту учебы – нет, мотивируя тем, что у меня работа на полную ставку.

Правомерен ли отказ?

Нет, не правомерен.

Статьей 20 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон № 7-З) установлено, что пособие по беременности и родам (далее – пособие) назначается по месту работы (службы), учебы в дневной форме получения образования. Лицам, совмещающим учебу в дневной форме получения образования с работой, пособие назначается и по месту учебы, и по месту работы.

Женщинам, получающим профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образование в дневной форме получения образования, пособие назначается в размере 100% стипендии за каждый календарный месяц периода, удостоверенного листком нетрудоспособности по беременности и родам (ст. 8 Закона № 7-З), но не менее минимального размера пособия, а женщинам, не получающим стипендии, – в минимальном размере пособия.

Справочно: минимальный размер пособия в месяц устанавливается в размере 50% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Минтруда и соцзащиты.

Согласно п. 17 Положения № 569 размер пособия определяется исходя из размера назначенной женщине стипендии на день наступления случая беременности и родов. При этом пособие не выплачивается за период, за который выплачена стипендия.

Факт выполнения работы на полную ставку и назначения пособия по месту работы не является основанием для отказа в назначении пособия по месту учебы в дневной форме получения образования.

Александр РУМАК,

заместитель Министра труда и

социальной защиты РБ

Перевод на легкий труд

Работница представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 16.11.2016 г. по 21.03.2017 г. В период с 25 августа по 15 ноября 2016 г. она была переведена на более легкую работу в связи с беременностью с сохранением среднего заработка по основному месту работы.

Исключается ли период указанного перевода из расчетного периода?

Нет, не исключается.

В соответствии с п. 22 Положения № 569 размер среднедневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам определяется путем деления суммы заработка за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие (далее – расчетный период), на число календарных дней этого периода.

В число календарных дней расчетного периода, на которые делится заработок, не включаются календарные дни:

– трудового и социального отпусков;

– временной нетрудоспособности;

– простоя не по вине работника;

– освобождения от работы в соответствии с законодательством в других случаях.

Период перевода на более легкую работу беременных женщин у одного нанимателя не исключается из числа дней расчетного периода, на которое делится заработок, т.к. работник не освобождается нанимателем от работы, а работает по месту перевода.

Больничный во время отпуска

Работнику предоставлен отпуск с частичным сохранением заработка (в размере 2/3 тарифной ставки) на период с 5 по 14 декабря 2016 г. Он представил листок нетрудоспособности на период с 6 по 8 декабря 2016 г.

Назначается ли работнику пособие по временной нетрудоспособности?

Нет, не назначается.

Пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период, за который начислялась зарплата, а также сохранялся средний заработок пол­ностью или частично в соответствии с законодательством, кроме периодов про­стоя, оплачиваемых в соответствии со ст. 71 ТК, трудового отпуска и служебной командировки (подп. 9.5 п. 9 Положения № 569).

Поскольку временная нетрудоспособность наступила и закончилась у работника в период отпуска, когда за ним частично сохранялся средний заработок, пособие по временной нетрудоспособности ему не назначается.

Лариса КАПЫЛЬСКАЯ,

начальник отдела

социального страхования ФСЗН

Свободный день в неделю

Наниматель отказал работнику – отцу троих детей в возрасте до 16 лет в предоставлении свободного от работы дня в неделю, поскольку его жена находится в отпуске по беременности и родам и не работает. После окончания отпуска по беременности и родам супруга оформит отпуск по уходу за ребенком, и на этот период наниматель тоже не планирует предоставлять свободный от работы день в неделю отцу детей.

Прав ли наниматель?

Нет, не прав.

Общая норма по предоставлению дополнительных свободных от работы дней установлена в ст. 265 ТК. Порядок предоставления таких дней регулирует по­становление Минтруда и соцзащиты от 11.06.2014 № 34 «О порядке и условиях предоставления дополнительных свободных от работы дней».

Согласно данному документу свободный день в неделю предоставляется работнику при соблюдении иных условий в случае, если другой родитель в полной семье является занятым либо проходит подготовку в клинической ординатуре в очной форме, признан инвалидом, получает ежемесячную страховую выплату в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В документе имеется ссылка, что под занятыми понимаются граждане, указанные в ст. 2 Закона от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь».

Исходя из норм этой статьи среди прочих граждан считаются занятыми:

– работающие по трудовому договору или выполняющие работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности), за исключением граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах по направлению органов занятости;

– осуществляющие уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также за ребенком в возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом.

Супруга работника относится к лицам, работающим по трудовому договору, несмотря на то что она находится в отпуске по беременности и родам и в последующем оформит отпуск по уходу за ребенком.

Таким образом, право на свободный от работы день в неделю при соблюдении иных условий, установленных вышеназванным постановлением, работник имеет (на период, в течение которого супруга находится в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком).

Автор публикации: Марина АРТЕМЕНКО, заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты