«Белагро-2017» – повод посмотреть на конкурентов и партнеров

Международная выставка «Белагро-2017» открылась 6 июня и будет работать до 10 июня. В ее открытии приняли участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и его коллега из Молдовы Павел Филип.

«Беларусь входит в пятерку экспортеров молочной продукции, – заявил на открытии выставки глава белорусского правительства. – Для того чтобы занимать это важное место в мировом производстве, его поддерживать и усиливать свои позиции, необходимо постоянно работать над собой, находиться на острие, на передовых рубежах науки, всегда соответствовать конкуренции, которую предлагают партнеры на рынках как внутри, так и за пределами нашей страны».

В общем, по словам премьер-министра, выставка является поводом и способом изучить позиции, посмотреть на конкурентов и партнеров, «сверить часы и сделать выводы для дальнейшего развития и повышения эффективности своей деятельности». В этом году в выставке участвуют 25 стран и свыше 500 фирм.

Общаясь с журналистами, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц попытался опровергнуть предубеждение против вложения бюджетных средств в АПК. По его словам, за пятилетку поддержка белорусского АПК составила 8,3 млрд USD, в то время как выручка от реализации сельхозпродукции достигла 25 млрд USD.

Министр призвал не драматизировать ситуацию с поставками белорусского продовольствия в Россию («переговоры идут нормально, все продается – на складах больших запасов нет»), но основной акцент сделал на поставки в другие страны, в частности, в Китай. «Уже в июле подпишем соглашение, которое дает право белорусским компаниям поставлять говядину на китайский рынок. Пройдет сертификация наших бройлерных птицефабрик на предмет поставок мяса бройлеров тоже на китайский рынок», – сказал Леонид Заяц. По его словам большинство белорусских молокозаводов уже получили право работать там. Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация Drex Food Group готова вложить порядка 1 млрд USD в акции белорусских молокозаводов. Предполагается, что соглашение может быть достигнуто в ходе работы выставки «Белагро-2017».

7 июня впервые на «Белагро» пройдет открытый аукцион племенных животных. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Маринича, «может быть, это (аукцион – Ред.) даст толчок, чтобы определить реальную стоимость наших племенных животных». Белорусские телеканалы анонсировали дефиле коров – 8 июня на выставке будут выбирать лучшую дойную корову страны.

«Белагро» проходит на новой площадке – Минский р-н, аг. Щомыслица, 28, 3-й км от МКАД Минск-Брест, ТЛЦ «Глобус Парк».

Программа выставки http://belagro.minskexpo.com/delovaya-programma-belagro

От станции метро «Малиновка» до Щомыслицы во время работы выставки «Белагро-2017» ходит бесплатный автобус.

Автор публикации: Александр Черняк