Банки «подтягивают» прибыль и проблемную задолженность

В ноябре чаша весов основных показателей банковского сектора Беларуси качнулась в другую сторону. Прибыль выросла, а объем проблемных активов несколько сократился. Такие перепады происходят на фоне низкого уровня кредитования и значительного роста проблемных активов в течение года.

В ноябре рубль заметно девальвировался к доллару США, что заметно повлияло на девальвационную динамику ак­тивов белорусских банков. Их объем за месяц вырос на 2,6%, до 65 107,7 млн. BYN, что на 0,2 больше, чем на начало года. В долларовом эквиваленте активы сократились за месяц на 1,3%, до 32,9 млрд. USD, из-за роста номинального курса доллара. В реальном выражении рублевая часть активов возросла на 673,4 млн. BYN, а валютная потеряла 201,1 млн. USD.

В структуре активов и пассивов доля валютной составляющей выросла в ноябре на 0,1 п.п., до 38,6% и 38,5% соответственно, а рублевой – на столько же сократилась – до 61,4 и 61,5%. Таким образом, доля рублевой части активов и пассивов с начала года выросла на 0,7 п.п.

В то же время совокупная прибыль банковской системы в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем возросла более чем втрое, до 169,9 млн. BYN, а совокупные доходы – на 45,4%, до 37 млн. BYN. В результате доля прибыли в доходах повысилась за месяц до 3,5%, тогда как в начале года она составляла 4,7%. В целом прибыль за 11 месяцев т.г. составила 786,2 млн. BYN – на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2015 г.

Нормативный капитал за ноябрь вырос на 2,3%, до 8574,7 млн. BYN. В долларовом эквиваленте этот показатель достиг почти 4,3 млрд. USD, что на 67 млн. выше, чем на начало года, – из-за курсовых колебаний рубля. Такая рублевая динамика нормативного капитала ощутимо сказалась на до­статочности, которая за ноябрь выросла на 0,3 п.п., до 18,5%, что на 0,7 п.п. меньше, чем год назад.

Рентабельность активов за ноябрь составила 1,2%, увеличившись за месяц на 0,3 п.п. Теперь она на 0,1 п.п. больше, чем годом ранее. Рентабельность нормативного капитала выросла за октябрь на 2 п.п., до 9,6% против 9,1% на начало года. При этом в среднегодовом выражении ре­н­табельность активов составила 1,1%, а нормативного капитала – 9,1% против 1,2% и 10,1% годом ранее.

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств сроками исполнения до 12 месяцев) в ноябре, как и в предыдущем месяце, составил 2,3 против 2,2 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) умень­шилась на 12,5 п.п., до 133,8%. Годом ранее она составляла 139,3%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в октябре уменьшилась сразу на 19 п.п. и составила 136,6% против 266,9% год назад.

Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 декабря немного возросло – на 1,2 п.п. и оказалось на уровне 31,5%, что на 0,9 п.п. меньше, чем годом ранее. Таким образом, банковская система в целом по-прежнему не отличается избытком ликвидности, что сопровождается снижением кредитной активности.

Активы, подверженные кре­дитному риску, в ноябре выросли на 2,3%, до 41 214,8 млн. BYN, а проблемные активы уменьшились на 2,6%, до 5837,2 млн.

Доля проблемных активов в рисковых при этом сократилась на 0,71 п.п. и достигла 14,2%, а в совокупных – на 0,48 п.п. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных осталась на уровне 63,3%. Качество проблемной задолженности продолжает ухудшаться: просроченная задолженность достигла почти половины совокупной.

Проблемная задолженность по кредитам, выданным банками секторам экономики, выросла за год на 66,7% и на 1 декабря достигла 1596,7 млн. BYN. Ее рублевая часть за год повысилась в 2,5 раза, до 696,1 млн. BYN, а валютная часть – на 32% (в рублевом эквиваленте – 900,6 млн. BYN) и в 1,2 раза в долларовом эквиваленте – до 456,7 млн. USD. При этом проблемная задолженность гос­предприятий за год выросла в 2,6 раза, до 825,6 млн. BYN, а частных компаний – на 20,6%, до 716,5 млн. BYN, причем в ноябре она сократилась на 75,2 млн.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН