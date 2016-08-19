Аспирант продолжает работать

Один из учителей, работающий на данный момент на полную ставку, зачислен в университет в аспирантуру на дневную форму обучения. Можно ли оставить его работать на полную ставку или необходимо уволить его, выдать трудовую книжку и снова принять на работу по совместительству?

В соответствии со ст. 30 Кодекса об образовании (далее – Кодекс) аспирант (адъюнкт) – это лицо, осваивающее содержание образовательной программы аспирантуры (адъюнктуры), обеспечивающей получение научной квалификации «Исследователь», в дневной или заочной форме получения образования.

Аспирантура – I ступень послевузовского образования, направленная на подготовку специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного проведения научных исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук. На I ступени послевузовского образования реализуется образовательная программа...