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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Транспорт

Аренда с водителем без каботажа

08.09.2017

Белорусское транспортное предприятие в аренду планирует передать российской транспортной компании 2 грузовых микроавтобуса для выполнения автомобильных перевозок по территории РФ.

Эти грузоперевозки будут выполнять наши водители на условиях трудового договора, заключенного сроком на 1 год с российским нанимателем.

Не являются ли такие перевозки, выполняемые на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси, с точки зрения российского законодательства, каботажными?

Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» (с изменениями и дополнениями) запрещаются перевозки грузов и пассажиров транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, в т.ч. временно ввезенными ими на территорию РФ.

...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ,  юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
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