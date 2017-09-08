Транспорт
Аренда с водителем без каботажа
Белорусское транспортное предприятие в аренду планирует передать российской транспортной компании 2 грузовых микроавтобуса для выполнения автомобильных перевозок по территории РФ.
Эти грузоперевозки будут выполнять наши водители на условиях трудового договора, заключенного сроком на 1 год с российским нанимателем.
Не являются ли такие перевозки, выполняемые на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси, с точки зрения российского законодательства, каботажными?
Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» (с изменениями и дополнениями) запрещаются перевозки грузов и пассажиров транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, в т.ч. временно ввезенными ими на территорию РФ....
Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист
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