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15 июня 2017 года

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Консультации

Заявление о подложности доказательства в экономических спорах

09.06.2017
Заявление о подложности доказательства в экономических спорах

Для подтверждения фактов, входящих в предмет доказывания по делу, стороны обязаны представить суду соответствующие доказательства. Иногда недобросовестный участник процесса может «создать» необходимое доказательство самостоятельно (например, путем подделки подписи контрагента на документе либо внесения в документ заведомо недостоверных сведений).

ХПК предусматривает процессуальный инструмент борьбы с подобными действиями – заявление о подложности доказательства (ст. 105).

В ХПК отсутствует понятие «подложность доказательства». Его правовую природу можно раскрыть через призму уголовного закона. В ст. 395 УК установлена уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по граж­данскому или хозяйственному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем. Подлог доказательства это умышленное создание либо заведомо недостоверное изменение доказательства (письменного либо вещественного), которое подтверждает об­стоятельство, подлежащее доказыванию по делу. Предметом подлога могут выступать как письменные, так и вещ...

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