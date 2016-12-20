Я б в рабочие пошел, пусть меня научат

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 10.10.2016 № 58, вступившим в силу с 16 декабря 2016 г., утверждена Инструкция о порядке и условиях трудоустройства безработных для приобретения опыта практической работы с частичной компенсацией нанимателям затрат на оплату труда.

Документ принят для реализации положений ст. 18-1 Закона от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь», которой этот законодательный акт дополнен с 24 октября 2016 г.. В соответствии с ними государство содействует в приобретении опыта практической работы безработным из числа:

– выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование;

– лиц, прошедших профессиональную подготовку или переподготовку по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;

– лиц, освоивших содержание образовательной программы повышения квалификации рабочих (служащих), образовательной программы переподготовки ра...