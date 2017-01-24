Взносы на социальное страхование могут платить участники международных проектов

С 1 января 2017 г. изменен порядок участия граждан, работающих по программам и проектам международной технической помощи Европейского союза, в отношениях по государственному соцстрахованию.

Указ Президента от 23.12.2016 № 480 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 480) опубликован 27 декабря 2016 г.

Подпунктом 1.2 п. 1 Указа № 480 вносятся изменения в Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 16.01.2009 № 40 (далее – Положение № 40).

1. Выделена новая категория плательщиков страховых взносов в ФСЗН – граждане (включая иностранных граждан и лиц без гражданства), участвующие в реализации программ и проектов международной технической помо...